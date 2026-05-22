Málaga renovará el pavimento de madera y ampliará la pista auxiliar del Palacio de Deporte Martín Carpena

Archivo - Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena en una imagen de archivo. - UNICAJA - Archivo

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, ha sacado a concurso el contrato para el suministro e instalación de pavimentos deportivos de madera desmontable en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Estos trabajos también permitirán la ampliación de la pista auxiliar del equipamiento. El importe base de licitación es de 242.000 euros (IVA incluido) y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 10 de junio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El contrato tiene como objeto, entre otros aspectos recogidos en el pliego como son las características de los materiales, el suministro e instalación de pavimento deportivo multideporte para mantener la compatibilidad, características y especificaciones técnicas en las canchas de juego central y auxiliar.

Además, el contrato también contempla el suministro e instalación de una nueva cancha de baloncesto en la pista central, en la que se incluye el nuevo marcaje y rotulación de las líneas de juego y logos.

Por último, el pliego recoge la reutilización de la actual cancha de la pista central en la pista auxiliar, que permitirá su ampliación para tener un formato multideporte y que también incluye el nuevo marcaje y la rotulación de las líneas de juego y logos.

Estos trabajos darán como resultado dos pistas iguales, con las mismas características técnicas, que permitirá acoger los entrenamientos del primer equipo del Unicaja Baloncesto y también favorecerá la polivalencia de uso y montaje y desmontaje de ambas canchas, tanto en la pista central como la auxiliar. Por último, las ofertas se presentarán preferentemente en formato electrónico a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA PMR

La instalación municipal cuenta desde esta semana con diez plazas más para personas con movilidad reducida (PMR), que están dividas en cinco en la zona Este y otras cinco en el lateral Oeste. Las nuevas plazas están ubicadas cerca de los accesos C y D de la instalación. Estas plazas se suman a las existentes (5) en la zona Sur.

Así, el Área de Movilidad, a iniciativa de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, ha realizado durante la semana pasada los trabajos necesarios para la instalación de estas plazas que permitirá mejorar la movilidad y los accesos al equipamiento.