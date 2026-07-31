Málaga será la cuna de la primera edición del festival de cultura coreana 'K-Beat Fest'

Presentación de la I edición del K-Beat Fest Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga será la cuna y sede de la primera edición del 'K-Beat Fest Málaga', un evento pionero que se celebrará el sábado, 19 de septiembre, en el auditorio municipal Cortijo de Torres.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, buscará convertir a Málaga en una ventana única para sumergirse y disfrutar de la K-culture en su máxima expresión, ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá a los asistentes viajar a Corea del Sur a través de su historia, su gastronomía, sus famosas tendencias de belleza (K-beauty) y toda su cultura pop.

En el plano musical, el cartel definitivo "consagra a la cuidad como el gran epicentro europeo del K-Pop gracias a una lista de participantes variada y de primer nivel internacional".

Entre las grandes atracciones del festival destaca P1Harmony, el grupo que está rompiendo récords globales con canciones como 'Killin it/ Back Down', coreografías milimétricas y un potente sonido híbrido de hip-hop y pop.

Junto a ellos, el público podrá disfrutar de la propuesta de XLOV, un grupo musical disruptivo conocido por su innovador concepto "genderless" y por romper los moldes tradicionales de la industria mediante su estética y propuesta artística única.

El cartel destaca también la presencia de KARD, uno de los grupos mixtos más icónicos y queridos del género, célebres por su energía en el escenario y su fusión de ritmos tropicales y moombahton.

Asimismo, se suma el aclamado productor, cantante y compositor SHAUN (Kim Yun-ho), artífice del hit mundial 'Way Back Home', que acumula cientos de millones de reproducciones globales.

Por último, Young Posse aporta su sello como la jovencísima y disruptiva girl band que agita la escena con su estilo de hip-hop de la vieja escuela con una frescura arrolladora.

UN FESTIVAL PARA TODOS

Más allá de la experiencia artística, K-Beat Fest Málaga abandera el compromiso de Málaga con la inclusión, presentándose como un festival plenamente accesible gracias a un protocolo integral diseñado para el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

El recinto dispondrá de un área adaptada para personas con movilidad reducida y un servicio de asistencia previa personalizada, facilitando la comodidad y el acceso de los acompañantes. Desde la organización se evaluará de forma individualizada cada caso de necesidad específica como discapacidad visual o auditiva, trastornos del espectro autista (TEA), enfermedades crónicas u otras condiciones. Asimismo, el festival dará la bienvenida a los perros guía y animales de asistencia, garantizando su acceso con la debida documentación oficial.

El festival, que cuenta con una previsión de Sold Out que reunirá a cerca de 10.000 fans, "funcionará como un potente motor de dinamización económica, generando un impacto directo y positivo en la hostelería, el comercio de proximidad y el sector hotelero de la ciudad", han valorado.

Al acoger y dar vida a este festival desde su nacimiento, "Málaga no solo impulsa su economía, sino que conecta de forma orgánica con los nuevos públicos de las generaciones Z y Alpha, proyectando la imagen de una ciudad moderna y plenamente conectada con las grandes tendencias globales".