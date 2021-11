Málaga solicitará al Ministerio de Cultura "al menos" una cesión temporal de la Lex Flavia si su estado lo permite

MÁLAGA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha explicado este viernes que va a escribir una carta al ministro de Cultura, Miquel Iceta, solicitando que se ceda "al menos" temporalmente la Lex Flavia Malacitana si su estado lo permite, aunque ha incidido en que su deseo, como responsable municipal de Cultura, es que sea permanente.

Así lo ha señalado Losada tras ser cuestionada por los periodistas tras la presentación en el Centre Pompidou Málaga de la muestra retrospectiva de Sophie Calle; aclarando, no obstante, que, a su juicio, "como política general creo que los museos no hay que desmembrarlos ni descentralizarlos ni mandar cada obra a su lugar, como política general".

Eso sí, ha dicho, "hay algún tipo de excepción que son obras o piezas que, por su singularidad, por su excepcionalidad, se puede valorar". En este sentido, ha incidido en que la Lex Flavia Malacitana es "la primera compilación de normas municipales". "En Málaga es una pieza fundamental; es la primera legislación sobre municipalismo que hay. De hecho lleva el nombre de Málaga", ha abundado.

"La Lex Flavia sí que me encantaría que estuviera en Málaga, no sé si el estado de conservación lo permite o no, son los responsables técnicos lo que lo tendrán que determinar. Si su estado lo permitiera me encantaría que viniera, de forma permanente lo veo muy complicado pero como concejala de Cultura y defensora del patrimonio malagueño tengo que aspirar siempre a lo máximo", ha enfatizado Losada.

En este sentido, ha incidido en que "si no, por lo menos un préstamo temporal". Eso sí, ha vuelto a aclarar que esa no es la tónica general para todas las piezas que haya en los museos y "repartirlas cada una a su lugar de origen pero sí algunas muy excepcionales o con muy especial simbología".

Losada, en este punto, se ha referido al cuadro de Gisbert 'El fusilamiento de Torrijos', que "es un cuadro que en Málaga tiene mucha relevancia, significación porque, efectivamente, está enterrado aquí Torrijos, etcétera, pero es un cuadro que se ha convertido en icónico de la guerra de la independencia, por lo que entiendo que es icónico y explicativo de una cosa mucho más extensiva y transversal y no lo veo mal que esté en el Museo del Prado", aunque "como yo, como concejala de Cultura, también aspire a que nos lo cedan temporalmente".

"El 'Guernica' es una obra que efectivamente trata sobre un bombardeo en una población", ha añadido, asegurando que "Guernica podría reclamarlo, pero es que al final es una obra que es icónica de toda la Guerra Civil y eso es transversal a todos los españoles".

Por tanto, ha dicho, "no estoy pensando que se lleve cada pieza a su lugar de origen", aunque "sí que es cierto, que alguna piezas singular, la Lex Flavia, quizá pudiera ser el caso, en el que me gustaría que viniera aquí, cosa que veo complicada, pero por lo menos una cesión temporal si su estado de conservación lo permitiera".

Así, ha anunciado que enviará una carta al ministro expresándole "este sentimiento y solicitándole que, al menos, temporalmente nos la cedan".

Cuestionada por la negativa del Ministerio al traslado, no solo con la citada pieza, ha aludido, de nuevo, a un posible traslado temporal, "dependiendo de las posibilidades técnicas que ellos requieran". "Entiendo que un ministro defienda el 'status quo' de como están ahora mismo los museos, etcétera, pero yo como concejala de Cultura y defensora de su patrimonio creo que es comprensible que aspire a tener aquí el máximo de patrimonio malagueño".

Por último, sobre la Lex Flavia ha reiterado que le "gustaría que fuera permanente, me gustaría tenerla aquí", aunque comprende "todos los puntos de vista y las opciones; entiendo el punto de vista del Ministerio... Mi deseo sí que sería, como concejala de Cultura, que estuviera aquí, otra cosa es que técnicamente se pueda u otra cosa que se decidan que no, al final es una ponderación, es una valoración".