Málaga.- Sucesos.

Archivo - Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en asaltar bancos por el procedimiento del “alunizaje” - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado este viernes que ha detenido a tres personas por su presunta implicación en el tiroteo registrado esta mañana en la calle Barcenillas, en la zona malagueña de Pinosol, que se ha saldado con la muerte de un joven español de 20 años.

En el marco de la denominada 'Operación Brown', los agentes arrestaron a dos sospechosos en los minutos posteriores al suceso, acontecido sobre las 11.40 horas.

"La víctima se encontraba sentado en un banco próximo a su domicilio. Tres hombres se han acercado disparando sorpresivamente varias veces sobre esta persona, la cual fue traslada a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció", ha relatado el comunicado ofrecido por las autoridades policiales.

Posteriormente se ha procedido a la localización del tercer investigado en torno a las 23.00 horas en la localidad de Fuengirola, donde ha sido interceptado tras haber "huido cambiándose de ropa y aspecto" para eludir el despliegue policial.

Asimismo, la Policía ha asegurado que la investigación ha sido asumida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Costa del Sol y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) para el total esclarecimiento de los hechos.