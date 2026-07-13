Con Málaga tacha de "coladero" la moratoria de alojamientos turísticos y advierte que provocará un "efecto llamada"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que la moratoria anunciada por el equipo de Gobierno del PP no solo es "una moratoria fake", sino que además permitirá un "coladero" de nuevas licencias de apartamentos turísticos durante su tramitación.

Asimismo, ha advertido, que "el Ayuntamiento podrá actuar con absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, generando un efecto llamada que provocará un aluvión de solicitudes sin garantías de equidad ni de paralización real".

Por último, ha recordado que desde su grupo municipal han presentado enmiendas para, frenar esta "discrecionalidad y evitar que la ciudad siga saturándose de alojamientos turísticos". Morillas ha criticado que "la moratoria de apartamentos turísticos del equipo de Gobierno del PP, tal y como hemos dicho, es una moratoria fake, pero es que no solo eso, sino que va a ser un coladero.

La edil ha criticado que "cuando el PP dice que en el periodo que dure la tramitación de la moratoria, hasta que entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, van a entrar todas las solicitudes de licencias de alojamientos turísticos que cuenten con documentación sustancial, lo que están diciendo es que va a ser un coladero y que el equipo de Gobierno va a actuar al criterio que mejor le parezca".

"Nos parece que esto es un absoluto disparate, que lo que el equipo de Gobierno está haciendo es hacer un efecto llamada. Va a haber una aluvión de solicitudes de licencias de apartamentos turísticos y no hay instrumentos dentro de la moratoria del PP que garanticen que hay equidad y que se paralizan todas las licencias de apartamentos turísticos que se produzcan en este periodo", ha subrayado.

Por último, Morillas ha aseverado que "desde nuestro grupo hemos hecho enmiendas a este planteamiento para acabar con la discrecionalidad, para acabar con la arbitrariedad del equipo de Gobierno del PP y, sobre todo, para frenar ese aluvión de solicitudes de licencias y que esta moratoria no sea una nueva excusa para que sea un coladero que siga plagando la ciudad de Málaga de alojamientos turísticos".