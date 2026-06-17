Málaga TechPark presenta su ecosistema tecnológico a directivos e instituciones de Antequera para crear sinergias

Encuentro de directos de Antequera en el Parque Tecnológico de Málaga - PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha celebrado este miércoles la Jornada de Presentación del Ecosistema de Innovación, un encuentro estratégico que ha reunido en el Edificio The Green Lemon a medio centenar de empresarios y representantes institucionales de la ciudad de Antequera (Málaga).

Esta iniciativa ha servido para compartir sinergias reales entre el tejido tecnológico y el sector industrial, consolidando el papel de la tecnópolis malagueña como un entorno de vanguardia fundamental para el crecimiento regional, según han informado desde el Parque Tecnológico en un comunicado.

Así, la tecnópolis malagueña sigue estrechando lazos con el tejido empresarial e institucional antequerano en una jornada de trabajo que ha explorado vías de colaboración conjuntas, conectando la innovación de la tecnópolis con el desarrollo de iniciativas como el Puerto Seco.

El encuentro, diseñado dentro del convenio de colaboración entre el Parque y el Ayuntamiento de Antequera, ha servido para avanzar en un modelo de crecimiento provincial integrado, basado en la colaboración público-privada y orientado a atraer proyectos tecnológicos de referencia al sur de Europa.

La jornada ha comenzado con una bienvenida institucional que ha contado con las intervenciones del alcalde de Antequera, Manolo Barón y el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera.

Durante su intervención, Barón ha subrayado que el sentido principal de este encuentro es que el tejido empresarial antequerano pueda conocer de primera mano qué es Málaga TechPark, qué se desarrolla en él, cómo se trabaja y qué posibilidades de colaboración pueden abrirse a partir de ahora.

Barón ha destacado además, que el enclave de colaboración creado entre Antequera y Málaga TechPark tiene una explicación clara: "hacer fuerza común". El alcalde ha puesto en valor el éxito del modelo de la tecnópolis malagueña, actualmente al 100% de ocupación, y ha afirmado que ese espíritu de crecimiento y colaboración es el que también se quiere para Antequera, resaltando que se trata de una aspiración compartida por Málaga TechPark, la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y el conjunto de instituciones implicadas.

Tras esta apertura, el foco del encuentro se ha situado sobre el desarrollo del Puerto Seco de Antequera, un proyecto de gran envergadura cuyas oportunidades han sido detalladas por Paul Lafargue, director de Desarrollo para la Zona de Europa del Grupo IDEC, y Maite Palomino, directora de Desarrollo de Negocio en España de esta misma entidad.

El programa ha continuado con la celebración de una mesa redonda en la que se ha analizado en profundidad el impacto del ecosistema de la tecnópolis. En este espacio de debate han participado Lourdes Cruz, directora de Atracción de Inversiones de Málaga TechPark; Eduardo Valencia, director de la Fundación Innova IRV; Javier López, director de la Oficina UMA innTech; y Antonio Gómez Guillamón, CEO de Aertec y presidente del club de directivos Málaga TechPark Execs.

El alcalde de Antequera ha aprovechado la parte final del encuentro para anunciar que "su ayuntamiento va a solicitar la incorporación como entidad colaboradora en la Fundación Innova IRV".

Por último, los asistentes han podido constatar la vitalidad y dimensión real del parque a través de una visita a las instalaciones de grandes tecnológicas internacionales radicadas en el recinto, conociendo de primera mano la operativa de empresas como Dekra, Accenture, TDK o Altra.

Junto a ellas, otras 700 empresas conviven en Málaga TechPark y emplean a más de 29.000 profesionales. Este tejido empresarial genera una facturación superior a los 4.800 millones de euros anuales.