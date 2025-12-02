Málaga TechPark, reconocido como 'Startup Ecosystem Star 2025' en París

Archivo - Imagen de Málaga TechPark, PTA. Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. - MÁLAGA TECHPARK - Archivo

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha sido reconocido este martes como una de las 36 organizaciones globales 'Stars' en los SES Awards 2025 en la categoría 'Pioneering Innovation Policy, Top Talent & Research', un reconocimiento al liderazgo, políticas de innovación pioneras y su impacto real en el desarrollo de startups otorgado en una ceremonia en la International Chamber of Commerce (ICC) en París, en colaboración con la OECD y la Comisión Europea, con el apoyo de Microsoft.

Así lo han informado desde Málaga TechPark en una nota, en la que han indicado que los SES Awards, en su tercera edición, reconocen el liderazgo ejemplar y las mejores prácticas entre organizaciones e individuos que impulsan la innovación y el emprendimiento en todo el mundo, haciendo especial énfasis en los esfuerzos del sector público para fomentar ecosistemas de startups dinámicos, competitivos y de alto impacto.

De esta forma, han indicado que Málaga TechPark, "referente español y global Málaga TechPark se consolida como un hub de innovación que marca un estándar internacional en políticas de innovación pioneras, desarrollo de talento de primer nivel y apoyo integral a startups, situándose a la altura de referentes mundiales como Silicon Valley, Munich Innovation Ecosystem o Start-up Colorado".

El premio ha sido recogido en París por Sonnia Palomo, directora de Relaciones Internacionales de Málaga TechPark, quien ha destacado que este reconocimiento "demuestra que un ecosistema bien construido, con visión estratégica y colaboración público-privada puede competir con los principales hubs de innovación del mundo". "Málaga TechPark sitúa a nuestra ciudad y a España en el mapa global de la innovación, apoyando a startups y empresas para que transforman ideas en impacto real", ha incidido.

Málaga TechPark acoge más de 715 empresas y emplea a 27.940 profesionales. En 2024 cerró el año con una facturación de 4.181 millones de euros, lo que representa un incremento del 21% respecto al año anterior. Su alcance va mucho más allá de España, con presencia indirecta o relaciones con 211 ciudades en 77 países de Europa, Asia, Norteamérica, Latinoamérica, África y Oceanía.

Esta red internacional dinámica de colaboración permite recibir delegaciones de universidades, instituciones, gobiernos y otros parques tecnológicos de todo el mundo, consolidando su influencia y presencia global.

Su capacidad para atraer inversión especializada se refleja en proyectos como la implantación del centro de semiconductores de IMEC, reforzando su papel estratégico en sectores tecnológicos clave y consolidando su función como motor económico que genera empleo, desarrollo tecnológico y estabilidad a nivel regional y nacional.

Una red global de innovación Entre los ganadores de los SES Awards 2025 se encuentran otras organizaciones de prestigio mundial, como Westminster City Council (Reino Unido), EIT Digital (Bélgica), Invest Atlanta (EEUU) o Cradle Fund (Malasia). Málaga TechPark destaca por su enfoque integral, combinando apoyo a startups, investigación avanzada y políticas públicas innovadoras, y posicionándose como modelo global de ecosistema dinámico y competitivo.

"Los ecosistemas de startups son la infraestructura de la economía del futuro. La diversidad y calidad de los ganadores de este año demuestra cómo la capacidad de innovación se está expandiendo globalmente, impulsada por organizaciones comprometidas con fomentar el emprendimiento, el talento y la competitividad a largo plazo", ha señalado Marco Marinucci, CEO y fundador de Mind the Bridge, una de las instituciones organizadora.

Con este galardón, Málaga TechPark refuerza su posición como motor de transformación tecnológica, talento y crecimiento empresarial, consolidando a Málaga como un polo europeo de innovación de referencia y una puerta de acceso global para el emprendimiento.