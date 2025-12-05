Málaga TechPark refuerza su presencia global y su papel como hub estratégico en semiconductores

Archivo - Málaga TechPark. - MÁLGA TECHPARK - Archivo

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha celebrado este viernes su último consejo de administración y junta general de accionistas del año, un encuentro en el que se ha repasado la actividad del año y se han presentado de manera general las iniciativas estratégicas del parque. Durante la sesión, se ha subrayado el papel del parque como motor de innovación, talento y desarrollo económico, así como su capacidad para atraer empresas nacionales e internacionales al ecosistema tecnológico de Málaga.

En el ámbito internacional, han destacado los proyectos europeos y las colaboraciones con hubs de innovación en Asia y Europa, que refuerzan la visibilidad del parque y consolidan su posición como referente global en tecnología, innovación y transferencia de conocimiento.

También han reconocido la participación de Málaga TechPark en foros y conferencias internacionales, fortaleciendo su red de contactos y su proyección en sectores estratégicos como semiconductores, fotónica, inteligencia artificial y sostenibilidad.

Málaga TechPark participa activamente en una decena de proyectos europeos como Dibest, para el impulso de la economía azul, o atTRACTION, para impulsar iniciativas empresariales de tecnología disruptiva. Con todo, la marca Málaga TechPark está presente en 211 ciudades de 77 países, en los cinco continentes.

Recientemente, han señalado, "esta visibilidad se ha visto reforzada con reportajes en medios internacionales como 'The Economist' y 'The Times', que destacan el papel del parque como motor de innovación tecnológica". De igual modo, destaca su participación en Global Photonic Economic Forum, que reunió a más de 450 líderes del sector tecnológico, inversores y representantes institucionales, y la celebración del Imec Technology Forum (ITF) Spain, que centró su atención en el nuevo centro de I+D de semiconductores en Málaga TechPark, con una inversión de 615 millones de euros.

Además, han valorado la posición de Málaga TechPark como referente internacional para la nueva norma ISO en gestión de Innovación. Por ello, durante el mes de julio, la tecnópolis malagueña acogió la primera reunión internacional de expertos para la definición de esta nueva certificación. El evento ha sido un hito de gran relevancia en el posicionamiento estratégico del parque a nivel global.

El Consejo ha repasado, asimismo, los avances en la estrategia de desarrollo interno, con especial atención al fortalecimiento del ecosistema local a través de acuerdos con universidades, la consolidación de la Oficina UMA innTech y la puesta en marcha de espacios de coworking, residencias flexibles y enclaves tecnológicos que facilitan la atracción de talento y la colaboración entre empresas.

Estas iniciativas buscan integrar la innovación con la vida comunitaria dentro del parque, generando sinergias entre startups, corporaciones y centros académicos.

En este contexto, han destacado la colaboración con la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), que ha movilizado más de 1.000 millones de euros desde su creación y se ha consolidado como un actor clave en la innovación tecnológica a nivel nacional.

Durante la sesión de su patronato, celebrada en el Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía esta misma semana, se puso de relieve la necesidad de orientar los próximos esfuerzos hacia una estrategia integral de Inteligencia Artificial, replicando el modelo de éxito aplicado en microelectrónica.

Por último, han hecho un repaso del Club de Directivos Málaga TechPark Execs y de los acuerdos con entidades culturales y territoriales, destacando la colaboración con el Teatro del Soho CaixaBank, Fundación Unicaja y los Ayuntamientos de la región. Igualmente, también se han repasado los últimos datos de la aplicación de movilidad, que ya cuenta con 300 usuarios y medio centenar de rutas.