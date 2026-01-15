Málaga trabaja en la limpieza y coordina la ayuda a los vecinos de las barriadas de Campanillas afectadas por borrasca

Archivo - Una persona se protege de la lluvia en Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento trabaja en la limpieza y coordina la ayuda a los vecinos de las barriadas de Campanillas afectadas tras la borrasca Francis. Actualmente, se está actuando con maquinaria pesada en la retirada de residuos y limpieza en la barriada de Santa Águeda en el límite con Santa Amalia; en la continuación de la barriada de Estación de Campanillas, también en Santa Águeda; y en la zona del río Guadalhorce, concretamente, entre la Estación de Campanillas y calle Abedul.

El Consistorio, ha detallado en un comunicado, está coordinando la ayuda a los residentes, que consiste en el suministro y reposición diaria de cubas, contenedores de agua y la retirada de escombros y enseres de sus domicilios.

Así, en Santa Águeda, en el límite con Santa Amalia, se continúa con los trabajos de reparación y limpieza de los caminos, además de proporcionar material (zahorra), para facilitar el tránsito por los mismos. Además, está llevando a cabo la coordinación de voluntarios y la mano de obra para llevar a cabo los trabajos necesarios. También se ha proporcionado una veintena de cubas para la recogida de escombros, que se reponen de forma diaria.

En la zona del río Guadalhorce a su paso por el distrito, entre la Estación de Campanillas y calle Abedul, también se está trabajando con maquinaria en la limpieza y reparación de los caminos y se han instalado cubas para facilitar la retirada de los materiales arrastrados por el río Guadalhorce y depositados en esta zona.

Por último, en el núcleo de Santa Águeda, a continuación de la Estación de Campanillas, se está actuando con maquinaria pesada en la zona, además de coordinar la mano de obra para la realización de los trabajos, y se han proporcionado contenedores de agua y cubas.

En cuanto al empleo de maquinaria pesada para la limpieza y retirada de los escombros, cabe aclarar que, en algunos casos, hasta que el terreno no ha absorbido el agua y se ha secado, no se han podido llevar a cabo los trabajos con las garantías de seguridad que requieren este tipo de intervenciones.

En el tiempo que duró el aviso, el dispositivo de vigilancia coordinado por el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) se reforzó en estas zonas ante la crecida del río Guadalhorce, donde se recomendó a las familias su reubicación a cotas más altas de sus inmuebles sin necesidad de proceder al desalojo.

Desde la junta municipal del Distrito Campanillas se contactó desde el primer momento con los residentes de estas barriadas para conocer su situación y necesidades. En días posteriores, también se han llevado a cabo reuniones con los vecinos y se han realizado acciones, como información puerta a puerta, para que conozcan de primera mano los recursos y ayudas que les puede proporcionar el distrito.

Asimismo, recuerda que, en caso de que surjan nuevas necesidades, los vecinos pueden acudir a la junta de distrito, que está ubicada en la calle Ramírez Arcas, número 2, o a través del teléfono en el número 951 92 60 49. Asimismo, también ponen a disposición de los residentes los recursos de los Servicios Sociales para cualquier gestión social o administrativa que precisen.

ACCESO A CARRILES Y CAMINOS

Desde el Consistorio han señalado en el comunicado que, actualmente, se continúa trabajando en el acondicionamiento de caminos y carriles del distrito para restablecer el tránsito.

En concreto, los trabajos se están llevando a cabo en la mencionada barriada de Santa Águeda, en los caminos El Bollo, Arroyo Los Pilones, Los Gutiérrez, Cortijo Los Randos, Los Gálvez Altos, Cotarro, Los Arias, en el punto kilómetro 5,8 en Fresneda, Cupiana, Mallorquín, en el límite con Santa Amalia, en el cruce del camino El Conde con Salinas, en los Granadillos, Los Núñez, Barranca del Ciprés y Piar del Prado.

DISPOSITIVO COORDINADO

Por otro lado, han señalado que el 3 y 4 de enero, el Ayuntamiento de Málaga, a través de Bomberos, Policía Local y Protección Civil, atendió una decena de incidencias. Además, durante la madrugada del 5 de enero también se recibieron avisos por la lluvia y el viento, sin que se registraran daños personales.

El operativo conjunto, coordinado Cecopal, que quedó constituido a las 18.00 horas del sábado 3 de enero con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como consecuencia de la borrasca Francis, estuvo compuesto por 106 efectivos de la Policía Local, 53 de Bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil.

PRESA DE CERRO BLANCO

Desde el Ayuntamiento han recordado que el alcalde, Francisco de la Torre, ha planteado en numerosas ocasiones la importancia de que la provincia cuente con la presa de Cerro Blanco para regular el río Grande antes de su confluencia con el Guadalhorce.

En este sentido se pronunció el pasado 4 de enero durante su comparecencia junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por Inundaciones de Andalucía con motivo de la borrasca Francis.

Los principales beneficios tanto para el Valle del Guadalhorce como para la ciudad que supondrían esta presa son que "evitaría riadas en la cuenca del río Guadalhorce, ya que el río Grande es el único río importante sin regular de esta cuenca; mejoraría la capacidad de abastecimiento de todos los municipios; ayudaría al regadío de todo el Valle y, además, el caudal ecológico de la nueva presa se sumaría a los de la cabecera del Guadalhorce y aportaría un extra de agua constante al paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce".