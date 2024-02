Con Málaga urge al alcalde a establecer una moratoria a la autorización de viviendas turísticas

MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, reclama al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, que "actúe ya poner freno a las viviendas turísticas" y le demanda "la declaración urgente de Málaga como zona saturada a efectos de viviendas turísticas para poder establecer una moratoria en las autorizaciones".

La líder de izquierdas urge a otras medidas como "poner en marcha un plan de inspección, que cuente con una unidad municipal especializada, que permita actuar e intervenir contra esas más de 3.000 viviendas turísticas sin licencia que operan en la ciudad", a la vez que solicita "que se adopten medidas fiscales como una tasa turística por pernoctaciones o el incremento de las tasas especiales del agua y la basura a los pisos turísticos".

"En el apartado de la planificación, también son precisos cambios en el PGOU para establecer limitaciones por zonas a las viviendas turísticas y, en la ordenanza que ha anunciado el equipo de gobierno que se va a elaborar para abordar la regulación de las viviendas turísticas es imprescindible la participación de los vecinos y las vecinas", abunda Morillas.

La portavoz de la coalición lamenta que "la falta de regulación autonómica le ha valido al alcalde como excusa para no actuar, pero, a la vista del decreto, hemos comprobado que era sólo una excusa. Ayer --en referencia al pasado jueves-- que no había publicado ningún decreto podía haber hecho exactamente lo mismo que este viernes, ya que el decreto de la Junta es un brindis al sol, una oportunidad perdida, un decreto chapuza, ya que aludir a 'razones imperiosas de interés general' no es para nada un criterio objetivo y va a permitir que la barra libre de las viviendas turísticas continúe".

Morillas critica que "el PP vuelva a legislar defendiendo los intereses de unos pocos, en lugar de ofrecer a los ayuntamientos herramientas que le permitan intervenir de manera eficaz, poniendo coto a la proliferación de las viviendas turísticas que tanto está impactando en la subida del precio de la vivienda en alquiler y que está generando problemas de convivencia y la expulsión de los vecinos y las vecinas, no sólo del Centro, sino del conjunto de Málaga".

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nico Sguiglia, apunta que "el nuevo decreto deja a los ayuntamientos libertad para zonificar, limitar y disminuir este tipo de viviendas. Nuestro ayuntamiento ya va tarde, llevamos años exigiendo que se elabore un plan municipal de regulación de las viviendas de uso turístico para que llegado este momento se pudieran llevar a cabo medidas que son urgentes para nuestra ciudad".