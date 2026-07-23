Málaga vuelve a impulsar el reciclaje en playas este verano con la campaña 'Tu Lata al Amarillo'

Málaga vuelve a impulsar el reciclaje en playas este verano con la campaña nacional 'Tu Lata al Amarillo' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga y Cada Lata Cuenta (Every Can Counts Foundation), iniciativa internacional que promueve el reciclaje de latas de bebidas en espacios públicos, ponen en marcha un verano más la campaña nacional 'Tu Lata al Amarillo', una iniciativa que recorrerá algunas de las principales playas españolas para fomentar el reciclaje de latas de bebidas y promover un turismo más sostenible.

Junto a ciudades como A Coruña, Cádiz, Santander, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Málaga vuelve a formar parte de esta campaña nacional, reforzando su compromiso con la protección del litoral y la sensibilización ambiental durante la temporada estival.

Como parte de la campaña, educadores ambientales de Cada Lata Cuenta recorrerán las playas malagueñas con sus características mochilas recolectoras para informar y sensibilizar a la ciudadanía y turistas sobre la importancia de reciclar también durante los momentos de ocio.

Además, según han detallado, realizarán encuestas a bañistas para conocer sus hábitos de reciclaje y seguir mejorando las acciones de sensibilización ambiental.

Los datos recogidos por Cada Lata Cuenta durante la campaña del pasado verano muestran que "el 86% de las personas encuestadas sabe que las latas deben depositarse en el contenedor amarillo, aunque solo el 45% afirma reciclar siempre cuando está en la playa, lo que demuestra que todavía existe margen para seguir mejorando los hábitos de reciclaje fuera del hogar".

Asimismo, Málaga cuenta además con una amplia red de contenedores de recogida selectiva distribuidos por las playas y el paseo marítimo, una infraestructura que facilita el reciclaje y permite que campañas de sensibilización como 'Tu Lata al Amarillo' tengan un impacto directo sobre la ciudadanía.

La concejala delegada De Servicios Operativos, Régimen interior, Playas y Fiestas del Ayuntamiento, Teresa Porras, ha señalado que "cuidar Málaga empieza por los pequeños gestos. Utilizar correctamente los contenedores y depositar los residuos en su lugar es una muestra de civismo y de respeto por nuestra ciudad. Toda campaña de concienciación es necesaria para seguir ayudando al buen comportamiento".

Por su parte, Iris Mullor, responsable de comunicación de Cada Lata Cuenta, ha incidido en que "con esta campaña queremos acercar un mensaje positivo a residentes y visitantes, demostrando que un gesto tan sencillo como depositar una lata en el contenedor amarillo contribuye a cuidar nuestro litoral y avanzar hacia un turismo cada vez más sostenible".