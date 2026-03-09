La malagueña Sara G. Cortijo presenta en el Festival 'Meditar' su primer largometraje

La malagueña Sara G. Cortijo presenta en el Festival su primer largometraje 'Meditar' - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La malagueña Sara G. Cortijo ha presentado su primer largometraje, 'Meditar' en el Festival de Cine de Málaga. Se trata de una película documental con el sacerdote y escritor Pablo d'Ors, que ha sido producida por Factoría de creación con la colaboración de Amigos del desierto y está siendo distribuida por A Contracorriente Films.

La cinta fue presentada este pasado domingo dentro de la sección Documentales pases especiales del certamen cinematográfico malagueño.

'Meditar', que se estrenará próximamente en cines, es una película documental que realiza un viaje, a través de siete capítulos, por la práctica de la meditación mediante los testimonios de miembros de Amigos del Desierto (como el actor Lluís Homar), la red de meditadores creada por el sacerdote y escritor Pablo d'Ors.

La directora ha explicado que "este documental es una oda a la contemplación, un canto a alumbrar esas zonas oscuras y a descubrir ese ser puro que hay en cada uno y cada una de nosotras, una llamada a introducirse en esta práctica de silenciamiento, una invitación a encontrar nuestra esencia y sacar lo mejor de cada uno y cada una. Una inspiración para meditar".

Sara G. Cortijo, que ya se hizo con la Biznaga de plata a Mejor cortometraje documental Málaga en 2022 con su cortometraje 'Romeo', reconoce que en un mundo gobernado por "la hiperactividad, la productividad, el miedo al vacío, la planificación, la ansiedad, la depresión, la medicación y el agotamiento", propuestas como la que realiza Amigos del Desierto se presenta, "no como opcional, sino necesaria".

El largometraje documental 'Meditar' realiza un viaje hacia el interior mediante la meditación. Profundiza en la práctica a través de los miembros y la propuesta meditativa de Amigos del Desierto, una red abierta de meditadores fundada por el sacerdote y escritor Pablo d'Ors.