El malagueño Jorge Rando prosigue su gira asiática y representará a España con una nueva exposición en China

El artista malagueño Jorge Rando prosigue con su gira asiática, en esta ocasión representará a España en el emblemático Chengdu Europe Culture Season con una exposición magna en el Sichuan Art Museum de China.

El 1 de noviembre próximo, bajo el título 'Sol Mediterráneo', se inaugura la exposición de Jorge Rando en el mayor museo de arte del suroeste de China. El Sichuan Art Museum tiene más de 20.000 metros cuadrados y una colección en la que se encuentran los grandes maestros orientales antiguos y contemporáneos con nombres como Zheng Banqiao, Dong Qichang, Shi Tao, Zhang Daqian o Qi Baishi.

Chengdu Europe Culture Season es uno de los acontecimientos más importantes en China para acercar la cultura europea a todo el continente asiático. Este año España será el país invitado de honor y el evento será inaugurado por el embajador español en Pekín, Rafael Dezcallar.

La obra del maestro malagueño será la representación cultural de España con una exposición que acoge óleos y dibujos de algunos de sus grandes ciclos temáticos como 'Maternidades', 'Naturalezas', 'Animales', 'Horizontes Verticales' o 'Luz de la Flor', entre otros.

Desde el Museum Jorge Rando han destacado la proyección artística del pintor neoexpresionista, "que ha entrado por la puerta grande en China" tras su pasada exposición en el Museo Memorial de Qi Baishi, el aval de la crítica con reputados académicos como Wu Hongliang, la cobertura mediática en la CCTV o las clases magistrales que ha impartido en prestigiosas universidades como la Universidad de Bellas Artes de Hunan o la Academia de Bellas Artes de Pekín.

Jorge Rando, uno de los artistas europeos con mayor proyección en China, prosigue su gira asiática en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan y enclave económico de alta tecnología cuya población alcanza los 16 millones de habitantes.

La exposición ha sido organizada por la Embajada Española en Pekín, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Foreign Affairs Office of Chengdu Municipal People`s Government, Foreign Affairs Office of Sichuan Province y Sichuan People's Association for Friendship with Foreign Countries and Sichuan Art Museum.

Chengdu es otra de las escalas del proyecto de gran envergadura del maestro Jorge Rando en China cuya estética espiritual y humanista está teniendo un profundo éxito, han subrayado. "El arte no solo sirve para tomar conciencia humanista; el arte une a los hombres y a los pueblos", ha declarado el malagueño ante esta nueva exposición en China.