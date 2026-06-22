Los malagueños se vuelcan con su Málaga CF de Primera: "Los sueños se cumplen"

Imágenes de los jugadores del Málaga CF celebrando su ascenso a LaLiga EA Sports. A 22 de junio de 2026 en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los malagueños se han volcado este lunes con su Málaga Club de Fútbol que, después de ocho años, regresa a Primera División, y han acompañado a todo el equipo en su paseo por las principales calles de la capital en un autobús descubierto. "Los sueños se cumplen" ha sido una de las frases más repetidas por los protagonistas del día, los miembros del equipo, y también por los aficionados.

El Málaga se impuso el pasado sábado a domicilio (1-2) a la UD Almería en la vuelta de la final del 'playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports, para lograr su regreso a la elite en una temporada en la que el equipo estuvo cerca de los puestos de descenso. Descendió en 2018 a Segunda División y en 2023 incluso bajó a Primera Federación, lo que era la antigua Segunda B, de donde salió un año después, para llegar ahora a Primera con una plantilla llena de canteranos.

La rúa de la celebración ha desatado la locura en todo el recorrido y en las paradas que ha tenido: el Ayuntamiento, la Diputación, la iglesia de San Pablo para ver a Nuestro Padre Jesús Cautivo, y en la parroquia de la Divina Pastora, en el barrio de Capuchinos, cerca del estadio de La Rosaleda. Los eslóganes del autobús de los jugadores marcan la filosofía de este equipo: "Juntos somos invencibles" y "Era nuestra obsesión".

El entrenador Juanfra Funes, que cogió el equipo el pasado noviembre al borde del descenso, y los jugadores han sido los protagonistas de esta fiesta, junto con la afición. Más de 185.000 personas han acompañado al equipo a lo largo del recorrido, según el subdelegado del Gobierno, Javier Salas. "Nunca he visto el parque con tanta gente", ha añadido el alcalde, Francisco de la Torre.

La comitiva ha partido un poco más tarde de las 17.45 horas del estadio de La Rosaleda y la primera parada ha sido la iglesia de San Pablo, donde han hecho una ofrenda a Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad.

El vínculo del Cautivo con el vestuario del Málaga ha estado siempre y se oficializó ya con una visita hace justo dos años, en 2024, cuando el equipo blanquiazul ascendió a Segunda. De hecho, Carlos Ruiz Rubio 'Chupe', que marcó ante el Almería, también puso de manifiesto esta devoción cuando, según dijo, en el descanso de ese partido se puso una estampa del Cautivo en la media.

Luego, el autobús se ha dirigido hasta la sede que la Diputación tiene en la plaza de la Marina, en la que se han congregado miles de seguidores para poder ver a sus ídolos que se han asomado al balcón; un momento en el que no han faltado cánticos como 'Es la vida loca'.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha asegurado que toda Málaga "está viviendo un momento histórico" y ha destacado que en estos últimos años han conseguido "crear una ola de apoyo, admiración, esfuerzo y sueños en toda la provincia". Además, ha recordado que Sabor a Málaga, dependiente de la institución, que ya apoya al club, "estará, porque merece la pena", al igual que la afición, "que os han llevado en volandas".

Después, la caravana ha continuado hasta el Ayuntamiento, donde el alcalde, Francisco de la Torre, ha recibido al equipo en la escalinata del Consistorio, para luego salir todos juntos al balcón.

El jugador Ramón Enríquez, que antes de ese último partido animó a sus compañeros a ser "historia del Málaga", ha sido el primero en dirigirse a los aficionados, a los que ha agradecido su apoyo, dando las gracias a los trabajadores del club y acordándose también de su compañero Luismi, que está lesionado.

También se han dirigido a los entregados seguidores, entre otros jugadores, Alfonso Herrero, quien ha dicho que esto "no ha hecho más que empezar"; Dani Sánchez, que ha destacado el apoyo de la afición; Javi Montero, Dani Lorenzo y David Larrubia, que ha presentado a cada uno de los miembros del 'Funes Buque' y ha asegurado que su siguiente sueño "es llevar a Málaga lo más alto posible".

Funes, por su parte, ha dicho que están "muy contentos" de ver a la afición "disfrutar tanto" y ha asegurado que "la parte más bonita del ascenso, además de jugar en Primera, es que nos va a dar la oportunidad de que todos nuestros 'bichos' sigan con nosotros".

"Podemos estar orgullosos porque Málaga tiene un equipazo dentro y fuera del campo y es un equipazo con sabor a Málaga", ha dicho el entrenador, quien ha asegurado que "el 'Funes Buque' es todo el malaguismo", recordando también "los 'bichos' son todos ellos" y Kung Fu Panda, que fue la primera película que les puso para motivarlos.

Por su parte, el alcalde ha calificado a estos jóvenes canteranos de "héroes" y les ha agradecido todo lo que han hecho para devolver al Málaga a Primera, destacando esa "unión indestructible entre los ciudadanos y vosotros, el equipo", lo que ha asegurado que es "fruto de vuestra heroicidad, de vuestro trabajo inmenso, de más gente".

De la Torre ha dicho que la afición es "el jugador número 12 y ha subrayado el apoyo "siempre, tanto en momentos duros y difíciles que los ha habido, como en los más brillantes". También se ha referido al "desafío de Primera", como el que "los presupuestos son altos"; pero ha destacado que el equipo ha hecho "el milagro" de hacer "una temporada extraordinariamente buena" y ha apostado por conservar la cantera.

El subdelegado, por su parte, le ha dicho que han "hecho historia" y han alegrado "al malaguismo y a Málaga de una forma que no os podéis ni imaginar", al tiempo que ha asegurado que el equipo se ha convertido "en la referencia". "Sois lo que une a toda Málaga, a todos los malagueños, sean de Málaga o sean de fuera. Ese sentimiento no se va a borrar jamás", ha aseverado.

"Seguro que nos vais a seguir llenando de orgullo en Primera División y hagáis lo que hagáis, sabéis que la afición malaguista estará con vosotros", ha afirmado Salas, quien ha considerado que este equipo y Primera División "se merece un estadio acorde a las características de la provincia y la ciudad".

La consejera de Economía, Carolina España, por su parte, ha asegurado que para el Gobierno andaluz "sois marca Málaga y marca Andalucía" y ha considerado que la del Málaga es "la mejor afición no solo de España, yo diría del mundo; gente que os ha acompañado en los buenos momentos, en los malos y que se han dejado la piel cuando habéis salido fuera".

"Somos una ciudad de Primera con una afición de Primera y también tenemos ya un equipo de Primera", ha dicho España, quien ha dado las gracias no solo a los jugadores y al entrenador, sino también al equipo técnico y directivo.

El director general del Málaga, Kike Pérez, ha incidido en que los jugadores "lo han conseguido por el trabajo de todos ellos" y también por el trabajo de todo el club, dando las gracias también al administrador judicial del Málaga y a los consejeros.

Como punto final, el equipo blanquiazul se ha dirigido hasta la parroquia de La Divina Pastora, patrona del deporte en Málaga, donde ha vuelto a estar acompañado por cientos de aficionados.