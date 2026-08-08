La Malagueta acoge una exposición de Maurice Berho dedicada al universo del torero Morante de la Puebla

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha asistido a la inauguración de esta exposición y ha señalado que la mirada de este artista "nos demuestra que la fotografía no consiste únicamente en apretar un disparador" - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta acoge hasta el próximo 22 de agosto la muestra de fotografías 'La belleza del misterio', en la que Maurice Berho muestra su mirada sobre el universo de Morante de la Puebla.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha asistido a la inauguración de esta exposición y ha señalado que la mirada de este artista "nos demuestra que la fotografía no consiste únicamente en apretar un disparador, sino en saber esperar el instante exacto en el que la imagen deja de ser una fotografía para convertirse en una obra de arte".

Con motivo del 150 aniversario de la plaza de La Malagueta, la institución provincial impulsa esta exposición, que se enmarca dentro de las acciones culturales que se han desarrollado con la empresa Arenal Marbella y también cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol.

'La belleza del misterio' invita a los visitantes a contemplar el mundo de Morante de la Puebla desde una perspectiva artística, donde la cámara no se limita a documentar un instante, sino que consigue detener el tiempo y revelar la emoción que habita en cada gesto".

López Mestanza apunta que Maurice, que lleva años siguiendo la trayectoria del torero, ha sabido captar "no sólo la estética de una faena, sino también el silencio, la concentración, la espera y esa dimensión casi inexplicable que da sentido al título de esta exposición".

Morante de la Puebla representa, para muchos aficionados y críticos, una forma singular de entender el toreo, basada en la búsqueda permanente de la belleza, la autenticidad y la emoción. Su personalidad artística ha convertido muchas de sus actuaciones en auténticos acontecimientos culturales, despertando admiración incluso más allá del ámbito taurino. Este año, además, la Junta de Andalucía le ha concedido la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio como reconocimiento a esa dimensión artística y cultural de su trayectoria.

Por su parte, Maurice Berho ha afirmado que "lo verdaderamente decisivo" de su trabajo siempre ha sido la mirada. "Esta exposición nace de esa convicción. No pretende contar la carrera de Morante de la Puebla, ni reunir una sucesión de tardes memorables. Tampoco aspira a construir una cronología de sus triunfos.

Cada fotografía es un intento de acercarse a un mismo misterio. En unas aparece el torero; en otras, el hombre. A veces es un gesto, una luz, un silencio, una sombra o una espera. Porque hay artistas cuya verdad no se explica; apenas se deja entrever", ha indicado el fotógrafo, quien ha explicado que una fotografía taurina "nunca habla únicamente de un toro o de un torero. Habla, sobre todo, de la emoción que nace cuando ambos se encuentran. Habla de ese instante en el que el tiempo parece detenerse, el movimiento se suspende y todo adquiere un sentido que apenas dura el tiempo de un disparo".

MAURICE BERHO

Maurice Berho, nacido en Dax (Francia) y afincado desde hace 40 años en Sevilla, es fotógrafo y escritor especializado en tauromaquia. Desde hace más de cuatro décadas recorre los callejones y las plazas de toros de España, Francia y América con una mirada que trasciende el documento para adentrarse en la dimensión artística y humana del toreo.

Sus fotografías y sus textos han sido publicados en numerosos medios especializados y forman parte de exposiciones dedicadas a algunas de las figuras más relevantes de la tauromaquia contemporánea. Compagina su labor fotográfica con la escritura, convencido de que la imagen y la palabra son dos maneras complementarias de acercarse a una misma emoción.

La exposición 'La belleza del misterio' reúne una selección de fotografías dedicadas a Morante de la Puebla. Más que recorrer una trayectoria, propone una mirada sobre un artista cuya verdad solo puede intuirse a través de esos instantes en los que el toreo deja de ser técnica para convertirse en expresión.