La Malagueta acoge el viernes la 43 edición del Concurso-Exhibición de Enganches con una treintena de carruajes

La plaza de toros de La Malagueta de la capital malagueña acoge este viernes, 7 de agosto, la 43 edición del Concurso-Exhibición de Enganches Ciudad de Málaga. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta de la capital malagueña acoge este viernes, 7 de agosto, la 43 edición del Concurso-Exhibición de Enganches Ciudad de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Fiestas, junto al Club de Enganche Malacitano, en la que participarán una treintena de carruajes.

El certamen comenzará a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y que tendrá como padrino de honor al diestro malagueño Saúl Jiménez Fortes.

La concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras; el vicepresidente segundo de la Diputación, Manuel Marmolejo; la presidenta del Club de Enganche Malacitano, Mercedes Caparrós, y el padrino de honor han presentado esta nueva edición del concurso.

El encuentro contará con la participación de enganches procedentes de distintos puntos de Andalucía y del resto de España en las modalidades de limonera, tronco, tándem, tresillo, cuarta y media potencia. Los participantes presentarán carruajes con guarniciones a la calesera y a la inglesa.

El jurado estará compuesto por expertos en tradición ecuestre, quienes valorarán aspectos como la conservación histórica del carruaje, la elegancia de los caballos, la indumentaria de los cocheros y la correcta ejecución al guiar el carruaje.

Asimismo, se otorgarán premios en distintas categorías y distinciones especiales, tales como el premio al Mejor Mayoral Local, Mejor Mayoral Foráneo, Mejor Enganche a la Calesera, el trofeo para las Jóvenes Promesas o el trofeo al Campeón de Campeones. También se dará un premio a la mujer mejor ataviada.

El jurado encargado de determinar esta distinción estará compuesto por el diseñador de alta costura Jesús Segado y por el director del AC Hotel by Marriott Málaga Palacio, Jorge González.