La Malagueta presenta la esencia de la Semana Santa de la provincia a través de fotografías de Txema Rodríguez - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta, espacio cultural de la Diputación de Málaga, ha presentado este martes la exposición 'Un viaje interior', del fotógrafo y periodista Txema Rodríguez. El acto ha contado con la presencia del propio artista, del vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y del director de La Térmica y centro cultural La Malagueta, Antonio Javier López. Podrá visitarse hasta el 17 de mayo.

Se trata de una exposición inédita y de producción propia que propone un recorrido fotográfico por nueve municipios del interior de la provincia (Cómpeta, Casarabonela, Antequera, Vélez-Málaga, Archidona, Coín, Frigiliana, Arriate y Cartajima) para mostrar sus distintas formas de vivir la Semana Santa.

Durante la presentación, López Mestanza ha destacado el valor cultural y territorial de esta propuesta, señalando que es un orgullo poder presentar en este espacio una exposición que pone el foco en una de las tradiciones más profundas de la provincia.

En este sentido, ha subrayado que, "en las semanas previas a la Semana Santa, esta muestra permite recordar que la importancia y la riqueza de esta celebración no se limita a la capital, sino que tiene un peso fundamental en numerosos municipios del interior, donde se vive con una identidad y unas particularidades propias que también forman parte del patrimonio cultural de Málaga".

El diputado ha explicado además que se trata de la primera exposición de La Malagueta que se proyecta directamente hacia la provincia, ya que la Diputación de Málaga, gracias a la generosidad del autor, donará a cada uno de los nueve municipios incluidos en la muestra las imágenes de su Semana Santa recogidas en el proyecto.

La exposición inaugura también un nuevo recorrido expositivo en el centro cultural, con la integración de la galería interior de La Malagueta, ampliando así los espacios destinados a la programación cultural.

La inauguración oficial de la exposición abierta al público va a tener lugar en la tarde de este martes, a las 17.30 horas, en el centro cultural La Malagueta. Al acto está prevista la asistencia del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto al autor, Txema Rodríguez; representantes de los ayuntamientos de Arriate, Cartajima, Cómpeta, Casarabonela, Frigiliana y Archidona, así como miembros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Borriquita de Cómpeta.

El proyecto aborda esta tradición desde su dimensión social, cultural y emocional, mostrando tanto las particularidades locales como los elementos comunes que configuran una de las manifestaciones más arraigadas del territorio. A través de su mirada, Rodríguez construye un relato visual que se detiene en los gestos, los silencios y los rituales que acompañan estas celebraciones.

Txema Rodríguez es fotógrafo y periodista formado en la Universidad de Navarra y cuenta con una amplia trayectoria internacional en fotografía artística y editorial. En la actualidad es editor gráfico del diario ABC. Su trabajo se ha expuesto en ciudades como Madrid, Londres o Basilea y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Mingote en 2025.