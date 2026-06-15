Mancomunidad Axarquía activa el servicio de limpieza de aguas superficiales con una decena de embarcaciones en Málaga

Mancomunidad Axarquía Costa del Sol activa el servicio de limpieza de aguas superficiales con una decena de embarcaciones que recorren el litoral - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha presentado este lunes el inicio del servicio de limpieza de aguas superficiales de baño del litoral axárquico para este verano que cuenta con una decena de embarcaciones.

En el acto han estado presentes el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, y el vocal de Playas, Juan García.

Además de la alcaldesa de Algarrobo (Málaga), Natacha Rivas y el edil de Playas de este municipio, Francisco Marín; el teniente alcalde de Caleta de Vélez, David Segura y los ediles del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Juan Fernández Olmo y Manuel Gutiérrez; la concejal de Playas de Torrox (Málaga), Vanesa López y el gerente de Servimar, Manuel Rivas.

"Diez embarcaciones de limpieza recorren desde esta mañana el litoral de Vélez-Málaga, Algarrogo, Torrox y Nerja. Durante nueve horas estarán recogiendo la materia orgánica y también la inorgánica que se encuentren en el mar, esto es, desde ramas o plásticos a peces muertos, medusas o los hidrocarburos que flotan sobre la superficie", ha explicado Martín.

Este servicio estará activo hasta el 15 de septiembre aunque "el contrato contempla, que si fuese necesaria la intervención de alguna embarcación durante el resto del año por alguna urgencia las 24 horas, podríamos contar con ella", ha añadido Martín.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha informado que este año se ha adjudicado el contrato por cuatro años a la empresa Servimar Axarquía por valor de 1.566.375 euros (iva incluido). "Es un servicio fundamental para la Axarquía Costa del Sol que cuenta con un litoral espléndidos con playas de mucha calidad que cada vez atrae más visitantes", ha apuntado.

"Pero además, es de suma importancia, que mantengan el mejor estado posible para los vecinos de todos los pueblos de la comarca que disfrutan del baño en ellas", ha añadido.

El vicepresidente responsable del área de Turismo, ha explicado que las embarcaciones estarán en funcionamiento todos los días de la semana, incluidos los festivos, en horario de 11,00 a 20,00 horas en Vélez-Málaga y Algarrobo; hasta las 19,00 horas en Torrox, y de 10,00 a 18,00 horas en Nerja.

Con respecto a la flota, ha señalado que "Vélez-Málaga contará con cinco embarcaciones durante julio y agosto, y tres en la segunda quincena de junio y primera de septiembre; Algarrobo dispondrá de una embarcación mientras que Nerja y Torrox, dos cada uno".

Su capacidad de limpieza alcanza al menos 5.500 metros cúbicos de líquidos y 15.000 metros cúbicos de residuos sólidos por hora. También llevarán todo el equipo de salvamento y seguridad exigido por la Ley, y en particular, flotadores salvavidas, teléfono móvil, claxon, cámara fotográfica y GPS.

"Los datos correspondientes a la campaña de 2025 demuestran claramente la importancia y la eficacia de este dispositivo. Durante la pasada temporada se retiraron del conjunto del litoral axárquico más de 50 toneladas de materia orgánica, 51 toneladas materia inorgánica y se actuó sobre 1.800 metros cúbicos relacionados con hidrocarburos", ha apuntado Pérez Atencia.

En cuanto a las características de las embarcaciones, el gerente de Servimar, ha explicado que "tienen las prestaciones técnicas necesarias para poder realizar la recogida de residuos flotantes, natas, hidrocarburos y espumas". También, cuentan con autonomía suficiente para trabajar durante una jornada completa, incluyendo los desplazamientos al puerto base.

Y ha añadido que se utilizarán las del tipo "foreña" que son embarcaciones mixtas de proa abierta con cinta transportadora regulable en velocidad y altura, ha detallado. Además, ha comentado que estarán "al servicio de cualquier emergencia que se produzca en el mar, preparadas para intervenir o para apoyar cualquier dispositivo de seguridad que se requiera".

La materia orgánica se refiere principalmente, plásticos, ramas y maderas; como la inorgánica compuesta por peces muertos, medusas y algas. También están preparados para eliminar los hidrocarburos.