La Mancomunidad Axarquía (Málaga) refuerza en París su estrategia de captación del mercado turístico francés

Imagen del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, en el stand en IFTM Top Resa 2026. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comarca de la Axarquía (Málaga) ha estado presente en París de la mano de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, que ha participado en IFTM Top Resa 2026, uno de los principales encuentros profesionales del sector turístico en Francia. La feria celebrada en la capital francesa ha reunido en esta edición a más de 32.000 profesionales, 1.650 marcas y 177 destinos, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro de la industria turística francesa.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha explicado que la institución ha aprovechado su presencia en IFTM Top Resa para dar a conocer la amplia oferta turística de la comarca, en colaboración con la Diputación de Málaga, que ha contado con un expositor propio bajo la marca Turismo Costa del Sol, con una superficie aproximada de 54 metros cuadrados, según ha recogido la entidad en una nota.

Martín ha señalado que la participación en esta feria se enmarca en la estrategia que está desarrollando la Mancomunidad para reforzar la promoción de la Axarquía y captar nuevos visitantes procedentes del país galo.

En este sentido, ha destacado el comportamiento de este mercado, que en los últimos años se encuentra en crecimiento y se está consolidando progresivamente en el conjunto de la provincia de Málaga.

Los datos reflejan el potencial que tiene ya que en el último año, más de 223.000 pasajeros procedentes de Francia han aterrizado en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

La organización ha explicado que el Reino Unido continúa siendo el principal mercado emisor internacional de turistas hacia la Costa del Sol, seguido de Alemania y Francia, que mantiene una evolución positiva y un peso cada vez mayor dentro de la llegada de visitantes internacionales a la provincia.

"Tenemos que aprovechar estas llegadas para conseguir que una parte cada vez mayor de esos turistas franceses descubra y visite la Axarquía", ha señalado Martín.

En este sentido, ha subrayado que la comarca reúne muchos de los atractivos que busca el visitante francés, desde el clima y las playas hasta la naturaleza, el golf y la gastronomía, sin olvidar uno de sus principales valores diferenciales: la riqueza y diversidad de nuestros municipios de interior.

"El objetivo es que el turista francés no se quede únicamente en los grandes destinos de la Costa del Sol, sino que conozca todo lo que ofrece la comarca Axarquía. Tenemos litoral, pero también pueblos blancos, patrimonio, naturaleza, gastronomía, tradiciones y un interior con enormes posibilidades para el turismo de experiencias", ha añadido el presidente de la Mancomunidad.

Durante la feria, la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía ha tenido la oportunidad de mantener contactos en el stand de Costa del Sol con profesionales y agentes especializados de diferentes segmentos de la industria turística, entre ellos leisure, business travel, MICE y turismo de grupos.

La participación en IFTM Top Resa permite así a la Mancomunidad continuar avanzando en la internacionalización de la oferta turística de la Axarquía, reforzando su presencia en el mercado francés y generando nuevas oportunidades de promoción y comercialización para los municipios de la comarca