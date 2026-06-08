La Mancomunidad Costa del Sol Occidental presenta el servicio de limpieza de aguas del litoral con 15 embarcaciones

Mancomunidad Occidental presenta el servicio de limpieza de aguas del litoral con 15 embarcaciones. - MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha presentado este lunes el Servicio de Limpieza de Aguas Litorales para las temporadas 2026 y 2027, que consiste en la puesta en servicio de un total de 15 embarcaciones.

El vicepresidente de la Mancomunidad Occidental, José Antonio Mena, ha señalado que "por primera vez el servicio se licita para dos temporadas completas --2026 y 2027--, lo que garantiza mayor estabilidad operativa, mejor planificación técnica y la optimización de los recursos humanos y materiales".

Asimismo, ha destacado que "pese al incremento de costes derivados del IPC, combustibles y mantenimiento, el coste para los municipios se mantiene en los mismos términos económicos, asumiendo la Mancomunidad el impacto del sobrecoste sin trasladarlo a los ayuntamientos".

Al respecto, ha indicado que el valor estimado del servicio asciende a casi 1.400.000 euros, de los que los ayuntamientos beneficiarios de este servicio aportarán un 40%, asumiendo el resto la institución.

El servicio comenzará a prestarse el 1 de junio de cada año y concluirá el 31 de agosto. Las embarcaciones trabajarán siete días a la semana, con horario de 08,00 a 16,00 horas los días laborales y de 10,00 a 18,00 horas los sábados, domingos y festivos.

El delegado de Turismo y Playas de la Mancomunidad, Francisco Cerdán, ha señalado que de las 15 embarcaciones que se podrán en funcionamiento cuatro son de litoral y once barcos de playa para la recogida de sólidos flotantes y/o semi-sumergidos, así como hidrocarburos y oleaginosos.

Además, estas embarcaciones pondrán un especial empeño en el análisis de las aguas, especialmente en aquellos puntos cercanos a los emisarios submarinos. "Estos datos serán analizados y se podrán establecer estrategias y desarrollar técnicas que garanticen la mejor calidad posible para las aguas del litoral de la Costa del Sol", ha explicado.

Por su parte, el alcalde de Benalmádena ha destacado la importancia de continuar reforzando las actuaciones destinadas a la conservación y protección del litoral del municipio, subrayando que "Benalmádena tiene la suerte de contar con un litoral excepcional, y conservarlo es una responsabilidad compartida", ha apuntado.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que realiza la Mancomunidad y la colaboración entre las distintas administraciones "para garantizar la calidad de las playas y de las aguas del municipio", y ha señalado que este servicio "es fundamental para preservar el entorno marino, proteger la biodiversidad y seguir ofreciendo unas playas de máxima excelencia, orgullo para todos, vecinos y visitantes".

Las embarcaciones de litoral --hasta seis millas náuticas mar adentro--, se ocuparán de la recogida de sólidos flotantes y semisumergidos y de la aspiración y recuperación de hidrocarburos, grasas y espumas. Estas embarcaciones tienen una capacidad mínima de almacenamiento de cinco metros cúbicos en sólidos y otros tanto en líquidos y disponen de un sistema de aspiración automática y oxigenación del agua.

En cuanto a las embarcaciones de playa --desde la orilla hasta media milla--, se dedicarán a la recogida directa de residuos en zonas de baño, accediendo también a las calas y zonas de difícil maniobrabilidad. Su capacidad mínima de almacenamiento es de un metro cúbico y están dotadas de motores ecológicos fuera borda.

El servicio cubrirá el litoral de los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva. Se instalarán además tres contenedores tipo Marpol de siete metro cúbicos en puertos pesqueros como medida preventiva complementaria para evitar vertidos al mar.

El vicepresidente de la Mancomunidad ha asegurado que "este servicio constituye una herramienta estratégica para mantener la excelencia del litoral de la Costa del Sol Occidental, garantizando la calidad ambiental, la experiencia de los bañistas y la competitividad del destino turístico".

En la pasada campaña 2025 se retiró un total de 113,13 metros cúbicos del litoral occidental frente a los 118,22 metros cúbicos de la campaña 2024, lo que supone una disminución del 4,3%.

Mena ha añadido que se puede observar un incremento de recogida de residuos en todos los apartados a excepción de los plásticos, que han disminuido de 100,99 metros cúbicos en 2024 a 81,62 metros cúbicos de 2025. "Esto resulta ser una gran noticia, ya que los plásticos han sido siempre el residuo predominante sobre el resto. Observar una reducción en su cantidad es señal de una mayor concienciación ciudadana", ha dicho.

Aun así, ha continuado, "aunque las cifras sean alentadoras, no deja de ser un problema en nuestras aguas, y necesitamos de la colaboración de todos para que esta cifra siga disminuyendo". "El trabajo de recogida de residuos no solo ayuda a mantener la biodiversidad marina, sino que también garantiza la seguridad y el disfrute de las playas para los bañistas, reforzando la importancia de la gestión sostenible de residuos en todas las zonas", ha concluido.