Archivo - Un joven vapeando - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha cerrado el primer año de funcionamiento del servicio de recogida y recuperación de cigarrillos electrónicos desechables, conocidos como vapers, con un total de 1.440 kilogramos recuperados durante 2026 en el Complejo Ambiental Costa del Sol.

Esta cifra supone "un importante avance en la gestión de este tipo de residuos, que contienen componentes electrónicos, baterías de litio y materiales potencialmente contaminantes que requieren un tratamiento específico para evitar impactos sobre el medio ambiente", han señalado en un comunicado desde la Mancomunidad.

Así, a los 600 kilogramos recuperados en la primera fase del servicio se han sumado ahora 840 kilogramos adicionales, alcanzando así los 1.440 kilogramos gestionados a lo largo del año.

El presidente de la Mancomunidad Costa del Sol Occidental, Félix Romero, ha destacado "la relevancia de estos resultados y el compromiso de la institución con la economía circular y la protección ambiental".

"La recuperación de 1.440 kilos de vapers en un solo año demuestra la necesidad de contar con sistemas específicos para la gestión de estos residuos, que cada vez tienen una mayor presencia en nuestra sociedad. Gracias a este servicio evitamos que miles de dispositivos acaben en vertederos o en el entorno natural y garantizamos el aprovechamiento de materiales que pueden reincorporarse a los procesos productivos", ha agregado.

De igual modo, Romero ha subrayado que la iniciativa "sitúa a la Costa del Sol como un referente en la gestión responsable de residuos emergentes".

Al respecto, ha añadido que "la Mancomunidad continúa apostando por soluciones innovadoras que mejoren la sostenibilidad del territorio y fomenten la recuperación de recursos. Este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y gestores especializados permite dar respuesta a nuevos desafíos ambientales".

Las cantidades contabilizadas hasta la fecha constituyen los datos definitivos correspondientes al primer año de puesta en marcha de este servicio. Aunque el Complejo Ambiental Costa del Sol continuará recibiendo y gestionando este tipo de residuos, no está prevista una nueva campaña de recogida específica hasta 2027, por lo que el balance anual de residuos gestionados queda cerrado con los 1.440 kilogramos actualmente registrados.

Con esta iniciativa, la Mancomunidad Costa del Sol Occidental y el Complejo Ambiental Costa del Sol refuerzan su compromiso con la correcta gestión de residuos, la protección del medio ambiente y el impulso de modelos basados en la economía circular, favoreciendo la recuperación de materiales y reduciendo la generación de residuos destinados a eliminación.