Manuel Gavira visita la empresa pública de Turismo andaluz para "conocer de primera mano" su labor

1105603.1.260.149.20260720172449 El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (c), junto al viceconsejero de Turismo y Justicia, Rafael Sánchez Saus (2d), mantiene una reunión de trabajo durante una visita institucional a - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha participado este lunes, 20 de julio, en Málaga en una jornada de trabajo con los responsables de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, con el fin de "conocer de primera mano la labor que desarrollan".

Así lo ha comentado el propio Manuel Gavira en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha acompañado de un vídeo en el que se muestran imágenes de dicha jornada de trabajo, en la que también ha participado el nuevo viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Rafael Sánchez, que fue nombrado para dicho cargo la semana pasada.

"Hoy, en Málaga, hemos compartido una jornada de trabajo con los responsables de la Empresa Pública para conocer de primera mano la labor que desarrollan", ha escrito el nuevo consejero andaluz de Turismo en su cuenta en la citada red social.

El también vicepresidente segundo de la Junta, que tomó posesión de su cargo la semana pasada, ha comentado también que sigue "recorriendo Andalucía para escuchar, conocer y mejorar todo aquello que contribuya a reforzar un sector estratégico para nuestra tierra como es el turismo".

En virtud del Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, por el que se crean las Vicepresidencias y se reestructuran las Consejerías que conforman la Administración de la Junta de Andalucía, en el nuevo Gobierno andaluz se mantiene adscrita a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., Medio Propio, "sin perjuicio de la dirección funcional por la Consejería de Cultura y Deporte en las funciones encomendadas en materia de deporte".

Manuel Gavira ha accedido al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno en representación de Vox tras el acuerdo que el PP-A y dicha formación suscribieron para la gobernabilidad de esta legislatura a principios de este mes de julio.