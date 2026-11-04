Manuel Méndez, reelegido decano del Colegio de Economistas de Málaga - COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Manuel Méndez ha revalidado su mandato como decano del Colegio de Economistas de Málaga tras haber sido proclamada electa la única candidatura que se presentó al proceso electoral interno del órgano colegial.

Méndez, quien fue elegido decano del colegio profesional a finales de 2022, seguirá al frente de la corporación cuatro años más, hasta finales de 2030, con la novedad de que Javier Font pasa a ser el nuevo vicedecano, según han señalado desde el Colegio de Economistas de Málaga en un comunicado.

La toma de posesión de la nueva junta directiva se decidió celebrarla a puerta cerrada el pasado miércoles 28 de octubre, a consecuencia del grave accidente ferroviario en Urda (Toledo). Así, el Colegio de Economistas de Málaga se suma a las muestras de solidaridad y a las condolencias a las familias de las víctimas.

El órgano colegial queda como decano Manuel Méndez; vicedecano, Javier Font; secretario, Antonio Pedraza; tesorero, David Fernández; y como vocales Concepción Dunia Álvarez Lorenzo, Francisco José Castillo Casares, Francisca García Lopera, Gema Rojo Pérez, José Antonio Moreno Marín, Elisa Negro Martínez y David García Vega.