Manuela Ocón: "Los incentivos fiscales crean una desigualdad muy grande en los territorios"

La directora de producción Manuela Ocón recibe el Premio Ricardo Franco - Academia de Cine en la 29 edición del Festival de Cine de Málaga

La directora de producción Manuela Ocón recibe este martes el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine en la 29 edición del Festival de Cine de Málaga. Antes de la gala de entrega en el Teatro Cervantes, Manuela Ocón ha mantenido un encuentro con los medios en el Salón Rossini del mismo teatro junto con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que ha reivindicado la fortaleza y crecimiento del sector audiovisual andaluz.

"Este es un premio a los oficios del cine", ha aclarado Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. Vigar también ha subrayado que el certamen malagueño no olvida que "detrás de las cámaras hay unos profesionales extraordinarios que también nos gusta reconocer". A lo que ha añadido: "porque contribuís de manera decisiva al desarrollo del audiovisual español y en tu caso, también de manera singular, al audiovisual andaluz".

Con bastante emoción, Manuela Ocón ha agradecido los elogios de Juan Antonio Vigar: "Gracias por el reconocimiento. Y muchas gracias por llamarme amiga, eso me da mucha alegría". La profesional onubense ha recibido el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine, galardón con el que se reconoce a los diferentes profesionales del cine que dan forma a las películas más interesantes de nuestro celuloide.

A petición del director del Festival de Málaga, Manuela Ocón ha explicado en qué consiste la dirección de producción: "Para mí no deja de ser un trabajo normal, como puede haber en cualquier otra industria. No deja de ser la gestión de los recursos humanos, técnicos y económicos para hacer un algo".

Pero hay matices, y aún más en la compleja industria audiovisual: "Solo que ese algo es una película, para la que nunca hay un prototipo, no hay una pieza de la cual luego se puedan sacar copias. Sino que cada cada una es única y cada una requiere casi un trabajo de investigación para poder ver cómo desarrollarla desde que se escribe el guión hasta que aparece en pantalla", ha detallado Manuela Ocón,

Y si alguien sabe que el cine depende de sus presupuestos, estos profesionales son los directores de producción, como Manuela Ocón: "He tenido suerte y con los presupuestos que he tenido siempre hemos podido hacer los mejores proyectos, pero yo creo que hay algo en esa escasez que hace que uno se tense y salgan mejores cosas".

"Yo reclamo para la dirección de producción mayores presupuestos, porque eso redundará también en el mejor resultado de los proyectos, que es lo que todo el mundo quiere", ha sumado Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga.

Sobre el cine andaluz, al que tanto ha aportado Manuela Ocón en su carrera, la directora de producción es optimista: "Es innegable que el cine andaluz ha crecido en profesionales y en volumen de negocio durante este tiempo, pues cada vez hay más rodajes".

Pero la buena salud del sector no está exenta de dificultades, según la directora de producción de filmes tan destacados como 'La isla mínima': "Es un sector con muchísima fuerza, que está muy bien posicionado y genera mucho trabajo. Lo que pasa es que en Andalucía estamos viviendo ahora un problema en la producción".

El problema que preocupa a Ocón para el sector andaluz es "el tema de los incentivos fiscales, que crea una desigualdad muy grande en los territorios y eso obliga a las producciones a buscarse presupuestos en otras en otros lugares".

Otro desafío que afronta la industria audiovisual es la llegada irrefrenable de la Inteligencia Artificial a todos los aspectos del trabajo y la creación: "A mí me preocupa no estar preparada a una cosa que viene tan rápido".

Tras sus primeros trabajos a las órdenes de cineastas fundamentales como Carlos Saura o Fernando Fernán Gómez, la carrera de Manuela Ocón se ha vinculado de manera decisiva a directores como Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Ana Rosa Diego o Paco Baños, con quienes ha contribuido a renovar el panorama del cine andaluz y español desde una mirada autoral y contemporánea.

Su colaboración con Alberto Rodríguez y la productora Atípica Films ha sido determinante. Ha participado en títulos de referencia como '7 vírgenes' (2004), 'After' (2008), 'Grupo 7' (2012), 'La isla mínima' (2014), 'El hombre de las mil caras' (2016) y la serie 'La peste' (2017-2019). En 2022 asumió la dirección de producción de Modelo 77, trabajo que le valió el Premio Goya a la Mejor Dirección de Producción y el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía.