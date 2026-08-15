Mapa de la Feria de Málaga 2026: plano, calles y ubicación de las casetas

Plano del Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga 2026. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga 2026 se celebra hasta el próximo sábado, 22 de agosto, y volverá a llenar la ciudad de ambiente festivo durante uno de los acontecimientos más destacados del verano. Para quienes quieran disfrutar de la programación y, especialmente, localizar con facilidad alguna de las casetas del recinto ferial, disponer de un mapa puede ser de gran ayuda para orientarse y moverse sin complicaciones.

La celebración se desarrolla en dos escenarios principales. Por una parte, la Feria del Centro concentra el ambiente festivo en las calles y establecimientos del casco histórico, con música en directo y distintas propuestas de ocio. Por otra, el Real del Cortijo de Torres reúne el grueso de la actividad en el recinto ferial, donde se encuentran las casetas, las atracciones y los diferentes espectáculos.

A partir de este sábado, el Real del Cortijo de Torres volverá a convertirse en una pequeña ciudad dedicada por completo a la feria. El espacio contará con 117 casetas repartidas por ocho calles, en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de jornadas marcadas por la música, la convivencia y las tradiciones malagueñas.

El acceso a las casetas es libre, por lo que cualquier visitante puede entrar en aquellas que quiera conocer. El recinto dispone además de otros espacios y servicios, entre ellos una zona dedicada a las exhibiciones ecuestres, un área de atracciones y un punto móvil de préstamo de material de apoyo destinado a personas con movilidad reducida.

PLANO Y CALLES DEL REAL

El plano oficial de la Feria de Málaga 2026, elaborado por el Ayuntamiento, muestra la distribución de las casetas a lo largo de las principales calles del recinto ferial. La Feria cuenta con dos portadas: la principal, situada en la avenida de las Malagueñas, y una segunda ubicada en paralelo a la calle de las Bulerías. Las principales calles del Real Cortijo de Torres son:

Calle de las Bulerías (Paralela a la portada 2)

Calle de la Jabera

Calle Bailarín Eusebio Valderrama

Calle Cristóbal Ruiz Moreno

Calle de la Bándola

Calle Antonio Rodríguez Sánchez (Casetas de la número 1 al 38 y de la 169 a la 213)

Calle Peñista Rafael Fuentes (Casetas de la número 43 al 126)

Calle José Blánquez 'El Maño' (Casetas de la número 127 al 168)