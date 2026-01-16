Marbella asiste a Fitur con el aval del reconocimiento internacional como destino turístico de excelencia

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha presentado el vídeo promocional de la ciudad y ha destacado que la delegación municipal de Turismo mantendrá en la feria más de 70 encuentros de trabajo. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

La ciudad también va a presumir en la feria de sus resultados turísticos históricos durante 2025

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Marbella va a acudir un año más a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, con una intensa agenda profesional, el respaldo de los datos turísticos históricos registrados en 2025 y el reconocimiento internacional como destino de excelencia.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado este viernes que la ciudad se enfrenta a esta nueva edición "con un aval incontestable, el de unas cifras récord que superan, especialmente en materia de rentabilidad, incluso las del año previo a la pandemia en 2019, y que consolidan nuestra apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización".

La regidora ha señalado que se han programado más de 70 reuniones con turoperadores y agencias de promoción turística. "Queremos seguir captando mercados de alto poder adquisitivo y fomentar un modelo que apuesta por la calidad frente a la cantidad", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que Marbella lideró en 2025 la rentabilidad hotelera en España, con récords mensuales de ingresos por habitación (RevPar), alcanzando un impacto económico solo en cuanto a ingresos por pernoctaciones de 594 millones de euros en el sector, un 53 por ciento más que en 2019, y 44 millones más que el ejercicio previo.

"Hasta noviembre hemos cerrado un año espectacular, con más de 700.000 viajeros, un 75 por ciento de ellos internacionales, y más de 2,5 millones de pernoctaciones", ha afirmado Muñoz, quien ha remarcado también el incremento del empleo turístico, con máximos históricos en meses tradicionalmente de baja ocupación como febrero o noviembre.

Además, ha puesto en valor la estrategia de promoción turística liderada por la delegación municipal, que ha cosechado destacados galardones a lo largo del ejercicio.

"Hemos recibido importantes reconocimientos como el Premio a la Excelencia Turística de los 'Premios SIE' y el de Inteligencia Artificial en Destinos en los 'Premios Digitales de Tourist'', ha subrayado Muñoz, quien ha recordado eventos clave acogidos por la ciudad como el Ironman 70.3, con un impacto de 60 millones de euros, o el Congreso Mundial de Turismo y Salud, que reunió a más de 250 agentes internacionales.

Asimismo, ha resaltado el arranque del año con la obtención del 'Premio Q 2026' por parte del Instituto para la Calidad Turística y Sostenibilidad (Ictes) y el reconocimiento por parte de American Express Travel como uno de los diez destinos imprescindibles para 2026, "un respaldo internacional de primer nivel que nos sitúa como única ciudad española en esta prestigiosa selección".

En el marco de Fitur, la ciudad llega a la capital española con grandes expectativas que generan los proyectos de innovación y con un importante número de eventos de repercusión internacional.

Además, exhibirá su nuevo vídeo promocional, que se ha dado a conocer este viernes, con música original de Juan de Lola, locución de Jesús Olmedo (locutor que durante dos décadas ha sido la voz institucional de Antena 3, además de participar en películas, spots publicitarios o doblar al español al chef Gordon Ramsey) y dirección de Jaime Varela.

"Una pieza audiovisual con sentimiento, que refleja la esencia de la localidad como destino de referencia, en la que se presume de que Marbella no necesita guion, marca la diferencia y en la que cada persona puede escribir su propia historia", ha remarcado Muñoz.