Marbella se encuentra entre los destinos europeos más rentables en octubre con una ocupación hotelera del 72%

Imagen de archivo de campos de golf en Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) ha reforzado su posicionamiento como uno de los destinos turísticos "de referencia" en Europa al registrar en el mes de octubre una ocupación hotelera del 72,16 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la directora general del ramo, Laura del Arce, ha precisado al respecto que "aunque esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, se enmarca en un contexto de mayor número de establecimientos abiertos, lo que contribuye a una oferta más amplia y diversificada", y ha indicado que, durante ese mes, la ciudad recibió 68.421 viajeros, de los cuales 14.687 procedían del mercado nacional y 53.734 del internacional.

En contexto, De Arce ha agregado que el total de pernoctaciones ha alcanzado las 246.233, con una estancia media de 3,60 noches, "datos que reflejan la fortaleza de nuestro municipio tanto entre los visitantes españoles como extranjeros, especialmente dentro del segmento de alto poder adquisitivo".

Por otra parte, De Arce ha resaltado que el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se situó en 153,08 euros, mientras que el precio medio por habitación (ADR) alcanzó los 205,65 euros, cifras que "suponen los valores más elevados registrados en un mes de octubre, lo que sitúa a Marbella entre los destinos más con mayor rentabilidad".

Asimismo, la responsable municipal ha recalcado que "este crecimiento se enmarca en una tendencia consolidada a lo largo de este ejercicio", y ha indicado que, en términos de empleo, el sector generó en octubre 3.739 puestos de trabajo, 125 más que en el mismo mes del año anterior, "demostrando una demanda estable a pesar de la volatilidad del mercado turístico global".

Finalmente, la directora de Turismo ha concretado que Marbella "continúa atrayendo a un perfil de visitante que valora la calidad, la exclusividad y las experiencias diferenciadas, lo que se traduce en sólidos niveles de ocupación y gasto por estancia".