Marbella (Málaga) acoge la IV Gala Gastronómica de Puerto Banús con cerca de 300 invitados

Marbella (Málaga) acoge la IV Gala Gastronómica de Puerto Banús. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La localidad de Marbella (Málaga) acogió este pasado sábado por la noche la IV Gala Gastronómica de Puerto Banús, una cita que reunió en el Muelle de Honor del recinto portuario a cerca de 300 invitados y que tuvo como protagonista al chef Mario Sandoval, distinguido con dos estrellas Michelin.

El evento, respaldado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, "reafirma la apuesta del destino por impulsar experiencias vinculadas a un turismo de calidad", según ha valorado el Consistorio marbellí en una nota este domingo.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado el papel que desempeña Puerto Banús como "uno de los grandes referentes internacionales de la ciudad", y ha resaltado que "Marbella tiene el privilegio de contar con un enclave único que proyecta nuestra imagen en todo el mundo y contribuye de forma decisiva al fortalecimiento de nuestra marca".

La regidora ha subrayado que el municipio "ha sabido evolucionar hacia un modelo basado en la excelencia". "Hoy todos los destinos aspiran a atraer un turismo de calidad, un visitante que elige dónde quiere vivir experiencias únicas, y nuestro municipio lleva décadas trabajando precisamente en esa dirección", ha abundado.

En este sentido, ha subrayado que la localidad "ha consolidado una oferta de primer nivel sustentada en una planta hotelera de referencia, una amplia programación deportiva y cultural, un importante patrimonio y una agenda de ocio de primer orden". "A todo ello se suma una gastronomía extraordinaria, que constituye uno de los grandes valores diferenciales de Marbella", ha añadido.

La primera edil ha destacado también que la ciudad cuenta con "algunos de los mejores restaurantes del país" y cinco estrellas Michelín, pero también con una oferta culinaria "de gran calidad" repartida por todo el término municipal.

"En Marbella se puede comer muy bien en cualquier rincón, y eso es un atractivo que cada vez valoran más quienes nos visitan", ha manifestado en esa línea la alcaldesa, quien ha agradecido la participación de Mario Sandoval al frente de una velada "concebida expresamente" para esta cuarta edición de la gala, y ha destacado la contribución del chef a la proyección internacional del destino.

"Que el talento y la creatividad de Mario Sandoval se unan al prestigio de Puerto Banús y al nombre de nuestra ciudad convierte esta noche en una experiencia inolvidable", ha declarado Ángeles Muñoz.

El menú diseñado para la ocasión ha recorrido la historia y la identidad de Puerto Banús a través de productos andaluces y referencias a la diversidad cultural de la Costa del Sol.

La propuesta gastronómica incluyó una reinterpretación del clásico cóctel de langostinos con frutas tropicales, una lubina de estero andaluza entre ceviche y escabeche con cítricos y vinagre de Jerez, una elaboración de ternera con especias Ras el Hanout inspirada en la influencia del mundo árabe y una tarta de pistacho como broche final.