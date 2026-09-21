Marbella (Málaga) avanza en la tramitación de 25 viviendas protegidas y prevé su sorteo antes de finalizar el año

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, comparece ante los medios. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha anunciado que continúa avanzando en la tramitación de las 25 viviendas protegidas de Arroyo Palomera, en Milla de Oro, y prevé que el sorteo de los inmuebles tenga lugar antes de que finalice el año.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha informado este lunes de que el próximo 1 de octubre se cerrará el plazo para inscribirse en el Registro de Demandantes y poder optar a estas unidades y ha señalado que la mitad de estas irán dirigidas a jóvenes y el resto al régimen de precio limitado, reservándose una de ellas para movilidad reducida y otra para personas con otras discapacidades.

Muñoz ha subrayado que este nuevo avance se produce apenas unos días después del acto de colocación de la primera piedra en San Pedro Alcántara para la construcción de otros 172 inmuebles protegidos en régimen de alquiler.

El Consistorio marbellí ha apuntado en un comunicado que el conjunto residencial de Arroyo Palomera dispondrá de zonas ajardinadas, piscina, garajes y trasteros y estará integrado por viviendas de tres dormitorios, con superficies de entre 74 y 86 metros cuadrados, distribuidas en un bloque de tres alturas.

Con respecto a la tramitación, la alcaldesa ha explicado que, una vez finalice el plazo de inscripción el 1 de octubre, se publicará un listado provisional y, posteriormente, otro definitivo antes de la celebración del sorteo público.

La regidora ha precisado que actualmente el Registro de Demandantes cuenta con 3.899 inscritos, de los que 2.345 son jóvenes menores de 35 años. Además, de esta cifra, 34 corresponden a personas con movilidad reducida y 168 a ciudadanos con otras discapacidades.

"Es una gran noticia que se enmarca en la planificación que está desarrollando el Ayuntamiento en esta materia", ha valorado Muñoz, quien ha indicado que "ya contamos con 500 viviendas terminadas o en fase de ejecución y nuestro objetivo es impulsar otras 700, por lo que estaríamos hablando de alrededor de 1.200 inmuebles, un número que queremos seguir ampliando en el futuro".

Por último, ha destacado el apoyo económico previsto para facilitar el acceso a esta promoción y ha indicado que cada adjudicatario contará con una ayuda municipal de 10.000 euros, a la que se sumarán otros 6.000 euros aportados por la promotora.

Muñoz ha realizado un llamamiento a todas las personas interesadas que cumplan los requisitos para que "revisen su situación en el Registro de Demandantes y realicen los trámites necesarios para optar a estos inmuebles".