Marbella (Málaga) celebra el 23 de julio la Gala Benéfica 'Marbella con la Copla' a favor de la Parroquia Divina Pastora

Cartel de la I Gala Benéfica 'Marbella con la Copla' a favor de la Parroquia Divina Pastora - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Auditorio José Pernía Calderón del Parque de la Constitución de Marbella (Málaga) albergará el 23 de julio la I Gala Benéfica 'Marbella con la Copla', una iniciativa solidaria impulsada por la cantaora local Fini Mesa, cuya recaudación íntegra se destinará a la Parroquia Divina Pastora para apoyar su labor social y asistencial.

El cartel estará integrado por destacados artistas del género como la propia Fini Mesa, Toñi Miranda, Nuria Molina, Miguel Ángel Fernández, Alexis Molero y José Manuel Efiram, mientras que la presentación y conducción del espectáculo correrá a cargo de Macarena Albarracín, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, el evento contará con la participación especial de las academias de baile Alba Donoso y Melania Leiva, que también se han sumado al proyecto de forma desinteresada. El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha reseñado la ilusión con la que se ha trabajado en este proyecto y ha agradecido el compromiso de todas las personas implicadas.

"Queremos que sea la primera de muchas ediciones y que sirva para poner en valor la copla y, al mismo tiempo, contribuir a una causa solidaria muy necesaria para nuestra ciudad", ha señalado.

El edil ha remarcado, además, el carácter benéfico de la cita, que empezará a las 21,00 horas, y ha invitado a todos los marbellíes "a acompañarnos esa noche y vivir un gran espectáculo, teniendo también la satisfacción de colaborar con la importante labor social que desarrolla la Parroquia Divina Pastora".

Por su parte, el párroco de dicho templo, David Morales, ha remarcado que "estos fondos nos ayudarán a atender numerosas necesidades, tanto de la propia parroquia como de las familias a las que asistimos a través de Cáritas y otros programas sociales".

La promotora y directora artística de la gala, Fini Mesa, ha detallado durante la presentación, a la que también ha asistido el cantante Miguel Ángel Fernández, que el proyecto nace de una ilusión personal por acercar la copla a Marbella y contribuir al mismo tiempo a una causa solidaria.

"Somos un grupo de compañeros apasionados por la copla y queríamos traer este género a Marbella y para nosotros es una satisfacción poder hacerlo con un fin benéfico", ha indicado.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma mientrada.net y, de forma presencial, en la taquilla del Auditorio del Parque de la Constitución a partir del 1 de julio, de miércoles a sábado, en horario de 19,00 a 22,00 horas.