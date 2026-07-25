Marbella (Málaga) se corona como sede mundial del Triathlon World Tour 2027

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en Londres para donde asiste al acto en el que se da a conocer que Marbella (Málaga) se une al calendario mundial de triatlón, tras la confirmación de su incorporación al T100 World Championship Tour 2027. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) se une al calendario mundial de triatlón, tras la confirmación de su incorporación al T100 World Championship Tour 2027, el circuito profesional de larga distancia que formará parte del nuevo Triathlon World Tour, la plataforma global presentada conjuntamente por World Triathlon y la Professional Triathletes Organisation (PTO).

En concreto, el municipio malagueño albergará la quinta prueba los días 18 y 19 de septiembre del próximo año. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que asistió este pasado viernes al acto celebrado en Londres, subrayó que esta designación "refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino de referencia para el deporte de alto nivel, el turismo activo y los grandes eventos a nivel internacional".

Muñoz, que estuvo acompañada por el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha destacado que este nombramiento "supone un nuevo reconocimiento a la capacidad organizativa del municipio". "Para Marbella es una magnífica noticia que al final seamos la ciudad de España que vaya a estar en esta nueva etapa del triatlón, además de la mano de la Federación nacional, en este T100", ha subrayado.

Asimismo, ha incidido en la experiencia de la ciudad en la celebración de grandes competiciones deportivas internacionales y en la excelencia de su oferta turística.

"Como siempre seremos una anfitriona perfecta, una organizadora de nivel, como ha sido hasta ahora, y por ese motivo nos han elegido, haciendo que tanto los participantes como sus acompañantes encuentren en Marbella un destino ideal", ha afirmado.

Muñoz ha destacado que la incorporación del municipio al calendario del T100 "contribuirá a reforzar su proyección a nivel mundial y a seguir impulsando el binomio entre deporte y turismo, uno de los ejes estratégicos de la ciudad para la generación de actividad económica y la desestacionalización de la oferta". "Estamos muy ilusionados por organizarlo y volver a recibir a los mejores triatletas del mundo", ha remarcado, al tiempo que ha afirmado que "Marbella es una capital del deporte".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, ha mostrado su "satisfacción" por el anuncio realizado en la capital británica y agradeció el respaldo institucional del Ayuntamiento de Marbella.

"Es un honor poder anunciar que el World Tour, este nuevo concepto del triatlón mundial, va a contar con esta ciudad para la edición de 2027", ha señalado.

De igual modo, Hidalgo ha resaltado, además, el valor estratégico que tiene la ciudad dentro del circuito internacional. "Sin duda tenemos la suerte de tener a Marbella como sede icónica del nuevo concepto del triatlón mundial, del campeonato del mundo T100 y que nos acompañe en la presentación ha sido un espaldarazo para la federación", ha afirmado durante un encuentro que también contó con la asistencia del presidente de World Triathlon, Antonio Arimany, y del CEO de la PTO, Sam Renouf.

El nuevo modelo estará formado por dos grandes circuitos, como son el T50 World Championship Tour, heredero de las actuales Series Mundiales de Triatlón (WTCS), y T100 World Championship Tour, evolución del actual T100 Triahtlón World Tour, que culminarán con finales mundiales donde se coronarán oficialmente los campeones del mundo de cada distancia.

De igual modo, se creará la categoría intermedia Challenger, que integrará las Copas del Mundo de World Triathlon y varias pruebas del circuito Challenge Family. El calendario inicial del T100 World Championship Tour 2027 incluirá, además de Marbella, las sedes de Gold Coast (Australia), Singapur, San Francisco (Estados Unidos), Vancouver (Canadá) y Arabia Saudí, Catar y la Riviera francesa.