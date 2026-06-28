Marbella (Málaga) destaca la labor de la Fundación Cesare Scariolo al recaudar fondos para pacientes oncológicos

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el entrenador de baloncesto y presidente de la Fundación Cesare Scariolo, Sergio Scariolo, en la cena benéfica de la Fundación. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha destacado la "gran labor" de la Fundación Cesare Scariolo durante la cena de gala benéfica celebrada la pasada noche del sábado, 27 de junio, con el objetivo de recaudar fondos para la creación de un espacio lúdico para pacientes oncológicos adolescentes y adultos jóvenes, fruto de un acuerdo con el Hospital Regional Universitario de Málaga.

En una nota del Consistorio marbellí, la primera edil ha remarcado "el importante papel que desempeña esta entidad en el ámbito social y sanitario" y ha subrayado, además, que "la solidaridad es una de las grandes señas de identidad de Marbella". Sobre los objetivos del encuentro, que congregó a más de 200 personas en 'Anantara By The Sea Club Hotel Villa Padierna', ha indicado que "los tratamientos son excelentes, pero también es fundamental cuidar el estado de ánimo de los pacientes y poder ofrecerles un entorno más cercano, donde puedan jugar y sentirse como en casa, lo que supone una inversión muy importante en su recuperación".

Asimismo, Muñoz ha valorado la figura del presidente de la fundación, Sergio Scariolo, como "un gran embajador de Marbella, tanto por su trayectoria deportiva como por su implicación social". En este sentido, ha indicado que la ciudad está albergando este fin de semana la decimoctava edición del 'Clinic Internacional de Baloncesto Fundación Cesare Scariolo', "que reúne a más de un centenar de entrenadores de baloncesto de diferentes países y sitúa nuevamente a la ciudad como referente internacional del deporte".

Por su parte, Scariolo ha definido la gala como "una noche de elegancia y solidaridad, que representa a la Marbella generosa, una ciudad que sabe disfrutar de la convivencia, pero que también mantiene el foco en quienes más lo necesitan".

Por último, ha remarcado que la Fundación se acerca a sus veinte años de actividad "gracias al respaldo constante de colaboradores, empresas y particulares". Además, ha explicado que el objetivo principal de la recaudación "es costear el área lúdica de la planta de Oncología y Hematooncología que se va a crear, una actuación que permitirá humanizar los espacios hospitalarios atendiendo las necesidades planteadas por los propios profesionales sanitarios".