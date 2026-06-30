Marbella (Málaga) firma un acuerdo para ser en una de las sedes del circuito internacional de triatlón T100

Marbella firma un acuerdo para ser en una de las sedes del circuito internacional de triatlón T100 - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA, MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marbella (Málaga) ha dado este martes un paso decisivo para convertirse en una de las sedes del circuito internacional de triatlón T100 con la firma en Madrid del acuerdo de colaboración entre la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, y el presidente de la Federación Española de Triatlón (Fetri), José Hidalgo.

Esta iniciativa reforzará la candidatura de la ciudad para albergar durante las temporadas 2027, 2028 y 2029 una de las pruebas del Triathlon World Tour, considerado el mayor circuito de pruebas internacionales de triatlón, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La regidora ha destacado que el objetivo es "dar un paso más en la estrategia de posicionamiento internacional de Marbella como destino de grandes eventos deportivos y reforzar el liderazgo de la ciudad en la organización de competiciones de primer nivel".

La primera edil ha recordado la experiencia acumulada por el municipio tras haber acogido durante seis años una prueba del Ironman 70.3, incluido el Campeonato del Mundo, "lo que avala nuestra capacidad organizativa para afrontar nuevos retos de dimensión internacional".

Por su parte, Hidalgo, que ha estado acompañado de su homólogo en la federación internacional, Antonio Fernández Aimany y del tres veces campeón del Mundo de Triatlón Mario Mola, ha mostrado su satisfacción por la iniciativa del Ayuntamiento y ha señalado que Marbella "reúne las condiciones necesarias para convertirse en uno de los grandes referentes internacionales del triatlón".

En este sentido, ha remarcado que las pruebas T100 del Triathlon World Tour "constituye el principal proyecto de expansión mundial de este deporte" y ha asegurado que Marbella "representa una candidatura sólida para formar parte desde el inicio de este circuito, gracias a su experiencia organizativa, sus infraestructuras y su proyección internacional".