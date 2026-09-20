Marbella (Málaga) firma dos convenios con Aspandem para respaldar la atención a cerca de mil usuarios

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, junto a la presidenta de Aspandem, María José Morales, y el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, en la rúbrica del acuerdo entre Marbella y la entidad. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado su colaboración con Aspandem mediante la firma de dos convenios, por un importe global de 299.000 euros, destinados a respaldar la labor que desarrolla la asociación y la atención que presta actualmente a 980 personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

Según ha concretado el consistorio marbellí en una nota, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha rubricado los acuerdos con la presidenta de la entidad, María José Morales, en un acto que también ha contado con la presencia del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

La regidora ha expresado su "satisfacción" por las nuevas ayudas nominativas y ha valorado "el trabajo impagable que desarrolla la organización, dando servicio y respuesta a sus usuarios en los distintos centros asistenciales que tiene en nuestro municipio y que reciben también a personas procedentes de otros puntos de la provincia y de Andalucía".

Por su parte, García ha explicado que los dos acuerdos se enmarcan en el plan estratégico de subvenciones y "garantizan una colaboración de carácter plurianual que permite a la asociación afrontar las necesidades derivadas de los diferentes servicios que presta".

Además, ha avanzado que "las necesidades de Aspandem, como las del resto de colectivos sociales, continúan aumentando" y ha precisado que para 2027 está previsto un incremento del quince por ciento en las aportaciones destinadas a estas entidades.

"Sabemos que cada vez atienden a más usuarios y que necesitan recursos para poder seguir ofreciendo sus servicios con garantías, por lo que desde el Consistorio queremos continuar dando respuesta y manteniendo una cooperación estrecha", ha remarcado.

Por otro lado, la presidenta de Aspandem se ha mostrado "muy agradecida con el Ayuntamiento" y ha asegurado que estos convenios "suponen un impulso importantísimo para nuestra actividad". En este sentido, Morales ha detallado que, aunque los centros de la entidad están concertados, "trabajamos para ofrecer un estándar de calidad añadido a nuestros usuarios que sería prácticamente imposible mantener sin la ayuda municipal".

Asimismo, ha detallado que uno de los acuerdos asciende a 236.000 euros y está destinado a contribuir al mantenimiento de los servicios que se prestan en los diferentes centros ubicados en Marbella, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. El segundo, dotado con 63.000 euros, se dirige al programa de viverismo y jardinería, "que posibilita a nuestros usuarios realizar prácticas y adquirir habilidades suficientes para favorecer posteriormente su inserción laboral en una empresa ordinaria".