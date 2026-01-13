Marbella (Málaga) impulsa la primera fase de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable en Valle del Sol

El Ayuntamiento de Marbella ha dado el visto bueno en Junta de Gobierno Local a la primera fase del proyecto de ampliación de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y redes accesorias en Valle del Sol, en el núcleo San Pedro Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Ángeles Muñoz, destaca que este lugar de San Pedro Alcántara "ha experimentado un importante crecimiento poblacional"

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha dado el visto bueno en Junta de Gobierno Local a la primera fase del proyecto de ampliación de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y redes accesorias en Valle del Sol, en el núcleo San Pedro Alcántara, "una actuación estratégica para garantizar el desarrollo ordenado y sostenible de esta zona".

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha explicado que esta área, que cuenta con una superficie aproximada de un millón de metros cuadrados, "ha experimentado un importante crecimiento poblacional en los últimos años" y ha recordado que "se desarrolló durante décadas como suelo rústico, sin los servicios necesarios, y que hoy, por su localización y consolidación urbana, se sitúa prácticamente en el centro de San Pedro".

En este sentido, la regidora ha destacado que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuya aprobación está prevista en las próximas semanas, establece el ámbito como urbano, "abriendo nuevas posibilidades de crecimiento, edificabilidad y generación de vivienda".

La primera edil ha subrayado que el proyecto "responde a la necesidad de dotar a Valle del Sol de infraestructuras básicas acordes a su nueva realidad urbana, ya que hasta ahora la zona carecía tanto de una red de abastecimiento adecuada como de un sistema completo de saneamiento", al tiempo que ha detallado que la actuación, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, se ejecutará por parte de la empresa concesionaria Hidralia, con cargo al canon de mejora de las instalaciones del municipio.

Las obras, según ha avanzado Muñoz, comenzarán en las próximas semanas y "permitirán evitar incidencias como cortes de suministro o problemas derivados de redes obsoletas, garantizando un abastecimiento de agua potable de calidad y mejorando de forma paralela el sistema de alcantarillado".

En concreto, los trabajos se desarrollarán en un tramo del camino de la Granadilla con aproximadamente 485 metros de longitud y otro de 520 metros en camino Valle del Sol. "Se instalarán nuevas conducciones de fundición para el abastecimiento y colectores independientes de aguas fecales y pluviales, conforme a los criterios técnicos y a la normativa vigente", ha indicado la alcaldesa, quien ha apuntado que la inversión total prevista alcanzará casi seis millones de euros, de los que dos corresponden a esta primera fase.

La regidora ha señalado que el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, mantendrá reuniones informativas con los vecinos para explicar el desarrollo de las obras, las fases de ejecución y las afecciones que puedan producirse "con el objetivo de garantizar una correcta coordinación y minimizar molestias durante los trabajos".

Muñoz también ha recordado que la actuación "se enmarca en el importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en materia hidráulica en distintas zonas del municipio, como la zona este de Marbella, El Rosario, Costabella o Hacienda Las Chapas, donde se han ejecutado proyectos por un importe global superior a los diez millones de euros".

Por otra parte, la alcaldesa ha informado del proyecto de reforma integral de la Casa Consistorial, que ha arrancado con el comienzo del año con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, y ha afirmado que "supone una actuación necesaria para adaptar un edificio histórico a las exigencias de una administración moderna".

"El objetivo principal es mejorar la atención a la ciudadanía, optimizar el funcionamiento interno y garantizar la accesibilidad universal", ha remarcado, al tiempo que ha incidido en que la intervención "permitirá resolver deficiencias estructurales acumuladas con el paso del tiempo, respetando al mismo tiempo los elementos patrimoniales que forman parte de la identidad institucional del Ayuntamiento".

Respecto a la reorganización temporal de las dependencias municipales durante las obras, ha afirmado que "se ha planificado para minimizar las molestias a los vecinos y asegurar la continuidad de todos los servicios públicos".

En este sentido, ha desgranado que el área económica, Alcaldía y Secretaría General, el Gabinete de Comunicación y la Oficina del Plan General se han trasladado al edificio de Urbanismo, en calle Alonso de Bazán. Por su parte, la Oficina de Atención al Ciudadano se ha reubicado en el Vivero de Empresas, edificio anexo al Consistorio, en la Plaza de los Naranjos.