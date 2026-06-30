Marbella (Málaga) inaugura los Cursos de Verano de la UMA con más de 320 personas matriculadas

Inauguración de los cursos de verano de la UMA - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA, MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición de Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación General (FGUMA), han arrancado este martes en Marbella con el acto oficial de inauguración celebrado en el Hospital Real de la Misericordia (Hospitalillo).

La sede marbellí reúne este año a más de 320 personas matriculadas y acoge, entre el 30 de junio y el 3 de julio, una programación que aborda algunos de los grandes desafíos científicos, sanitarios, culturales y sociales de nuestro tiempo, según han informado desde la UMA en un comunicado.

La inauguración ha contado con la participación de la directora general de Cultura, Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Marbella, María del Carmen Díaz; la vicerrectora de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la Universidad de Málaga, María José Berlanga; y la subdirectora de la Fguma, Macarena Parrado.

Así como a los directores de los cursos que esta jornada: Emilio Alba, Javier Laserna y María Jesús Martínez. Durante su intervención, la directora general de Cultura, Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Marbella ha destacado el papel de la universidad como motor de conocimiento al servicio de la sociedad.

"Es importante, con el rigor propio de la universidad, transferir ese conocimiento a la ciudadanía e ir creando ciudadanos con opinión propia, pero basada en el conocimiento y en todo lo que aporta de verdad la universidad", ha señalado Díaz.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la Universidad de Málaga ha subrayado la importancia de esta iniciativa y su finalidad con la sociedad.

"La UMA tiene una de las misiones más importantes más allá de su propia aula, como es esta transferencia de conocimiento por parte de investigadores, profesorado y profesionales. Es una oportunidad muy importante que ofrece a la ciudadanía un espacio de diálogo", ha afirmado Berlanga.

La primera jornada ha comenzado con tres propuestas que reflejan el carácter multidisciplinar de esta edición. El Hospitalillo ha acogido el seminario 'Oncología del siglo XXI: hacia una medicina personalizada', dirigido por el catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga y director científico del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), Emilio Alba.

En el Centro Cultural Cortijo de Miraflores se ha celebrado el curso 'El ballet cósmico: eclipses solares y exploración planetaria', bajo la dirección del catedrático de Química Analítica de la UMA, Javier Laserna.

Paralelamente, el Museo del Grabado Español Contemporáneo ha albergado la primera jornada de 'Picasso Superstar: relecturas y críticas desde el presente', dirigido por la profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, María Jesús Martínez Silvente.

La programación continuará en los próximos días con los cursos 'Salud global, medicina solidaria y cooperación internacional' y 'Las crisis de la democracia', además de la master class del viernes 3 de julio que ofrecerá el prestigioso paleontólogo Juan Luis Arsuaga, titulada 'El placer de admirar: evolución humana, ciencia y futuro'.

Uno de los protagonistas de esta primera jornada ha sido el catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga y director científico de CITAC, Emilio Alba, responsable del curso 'Oncología del siglo XXI: hacia una medicina personalizada', que ha reunido en Marbella a especialistas de referencia para analizar los avances más recientes en terapias dirigidas, inmunoterapia, biomarcadores y medicina de precisión.

Durante su intervención, Alba ha destacado uno de los grandes objetivos marcados por la Comisión Europea dentro del Plan Europeo contra el Cáncer: alcanzar una supervivencia del 70% en 2030. Aunque ha reconocido que se trata de un reto ambicioso, se ha mostrado especialmente optimista respecto a la evolución de esta cifra entre las mujeres.

El oncólogo ha explicado que este objetivo requiere una importante inversión en investigación y una mejor organización de la asistencia sanitaria. "Si no hay investigación, no hay avance", ha puntualizado, recordando que el Plan Europeo contra el Cáncer ha movilizado numerosos recursos para impulsar tanto nuevos tratamientos como su llegada más rápida a los pacientes.

En este sentido, ha destacado la creación de una red de Comprehensive Cancer Centres y Cancer Centres, centros especializados que permitirán integrar la investigación y la asistencia oncológica para que la innovación llegue de forma más rápida a los pacientes.

LA INMUNOTERAPIA ABRE UNA NUEVA ETAPA

Durante el curso, Alba ha repasado algunos de los avances que ya están transformando el tratamiento del cáncer. Entre ellos, ha destacado la inmunoterapia, que estimula el sistema inmunitario para que sean los propios linfocitos T quienes ataquen las células tumorales.

Según ha explicado, esta estrategia ha supuesto un cambio relevante en tumores como el cáncer de pulmón, el melanoma maligno o el cáncer de riñón.

"Hay ahora un número pequeño pero importante de pacientes, de alrededor del 15%, que incluso se pueden curar con este tratamiento en etapas avanzadas", ha señalado. El especialista también ha apuntado hacia las vacunas contra el cáncer basadas en ARN mensajero como una de las líneas de investigación con mayor potencial.

Junto a ello, ha destacado el desarrollo de las terapias CAR-T, que consisten en modificar linfocitos del propio paciente para que ataquen específicamente las células tumorales.

Otro de los ejes fundamentales de este curso ha sido la detección precoz mediante biopsia líquida, una tecnología que podría transformar el diagnóstico del cáncer. "El cáncer, hasta ahora, se cura de dos maneras: mejorando los tratamientos, pero también hay otra manera de curarlo, que es detectándolo mucho antes", ha explicado Alba.

El experto ha recordado que actualmente muchos tumores se detectan cuando ya miden entre uno y dos centímetros. Frente a ello, ha señalado el enorme potencial de la biopsia líquida, capaz de detectar pequeñas cantidades de ADN tumoral circulando en la sangre mediante técnicas avanzadas de secuenciación.

Esta tecnología está mostrando especial interés en tumores para los que todavía no existen programas eficaces de cribado, como los de esófago, estómago, hígado, páncreas o vías biliares. "Estas pruebas con biopsia líquida pueden representar un avance muy importante", ha afirmado Alba.

'El ballet cósmico: eclipses solares y exploración planetaria', dirigido por Javier Laserna, Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Málaga. La actividad propone un recorrido por la astronomía, los eclipses solares y las grandes misiones espaciales que están ampliando el conocimiento sobre el Sistema Solar.

Durante su intervención, Laserna ha abordado también el cambio que vive la exploración espacial con la entrada de empresas privadas. "La exploración espacial está cambiando en los últimos años desde que las empresas privadas han entrado a formar parte del juego", ha afirmado.

El catedrático ha advertido también sobre las expectativas poco realistas en torno a una posible colonización de Marte. Según ha explicado, la tecnología humana todavía presenta "muchísimas limitaciones" para llegar al planeta rojo, aterrizar, establecerse allí y regresar después a la Tierra.

El seminario 'El ballet cósmico: eclipses solares y exploración planetaria' ha reunido en Marbella a especialistas en astronomía, física y ciencia planetaria para analizar los eclipses solares, las misiones Mars 2020 y Rosalind Franklin, y el presente y futuro de la observación y exploración del Sistema Solar.