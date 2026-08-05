Marbella (Málaga) incorpora un sistema de realidad virtual para reforzar la formación de la Policía Local

El concejal de Seguridad de Marbella, José Eduardo Díaz, junto con el jefe de la Policía Local de Marbella, Francisco Florentino Ruiz, y la cofundadora de Last Monkey Studio, Elena Valverde, informa sobre un nuevo sistema de realidad virtual. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha incorporado un sistema de entrenamiento basado en realidad virtual para la Policía Local con el objetivo de reforzar la preparación de los agentes y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Esta nueva tecnología convierte a la jefatura local en la primera de Andalucía en disponer de esta herramienta, diseñada para recrear escenarios policiales complejos mediante experiencias inmersivas, según ha explicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

El concejal del área, José Eduardo Díaz, ha destacado durante la presentación que esta actuación "se enmarca en la estrategia de modernización que el Consistorio viene impulsando desde hace años para dotar al cuerpo de los mejores recursos tecnológicos y formativos".

Al respecto, ha señalado que el objetivo es disponer de "los mejores agentes, los más preparados y mejor formados", al tiempo que ha incidido en que "la seguridad de los propios policías constituye una prioridad para el equipo de Gobierno".

Ha explicado que el nuevo sistema 'Octopus' permitirá que tanto la actual plantilla como la promoción de 25 nuevos agentes que se encuentra en proceso de incorporación "puedan realizar entrenamientos mucho más próximos a la realidad" y ha subrayado que la inversión realizada "es solo el inicio de una apuesta continuada por la innovación en el ámbito de la seguridad, recordando que Marbella ya ha sido referente en la implantación de sistemas de videovigilancia y en el uso de cámaras corporales conectadas con la jefatura".

De igual modo, Díaz ha afirmado que la incorporación de esta tecnología "sitúa nuevamente a la Policía Local de Marbella entre las más avanzadas de Andalucía en materia de formación especializada" y ha reiterado el compromiso municipal de "seguir respaldando aquellas iniciativas que contribuyan a incrementar la eficacia del servicio y la protección de los agentes".

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Marbella, Francisco Florentino Ruiz, ha calificado la incorporación de este 'software' como "un salto cualitativo" dentro del proceso de transformación tecnológica de la Jefatura y ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento a una iniciativa que, según ha indicado, "permitirá elevar el nivel de preparación de toda la plantilla".

Tras la formación inicial impartida al instructor responsable de la galería de tiro, el programa se extenderá progresivamente al conjunto de los efectivos "para que todos puedan entrenar en escenarios de alta exigencia", ha explicado.

"El sistema reproduce situaciones de estrés y obliga a verbalizar órdenes y tomar decisiones en tiempo real, aspectos fundamentales para trasladar posteriormente ese aprendizaje a las intervenciones reales", ha abundado.

Por último, la cofundadora de Last Monkey Studio, Elena Valverde, empresa desarrolladora de la herramienta, ha explicado que la plataforma emplea tecnología de realidad virtual "para recrear entornos tridimensionales en 360 grados donde los agentes pueden entrenar procedimientos policiales en condiciones muy similares a las que encontrarán durante una intervención real".

El sistema incorpora armas simuladas y escenarios diseñados para trabajar especialmente la toma de decisiones, la escalada y desescalada en el uso de la fuerza, así como la verbalización durante las actuaciones. El módulo adquirido por Marbella está especializado en intervenciones en inmuebles y cuenta con múltiples variables, "lo que permite generar un número prácticamente ilimitado de situaciones de entrenamiento".