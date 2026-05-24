Marbella (Málaga) logra la ‘Q’ de Calidad y la ‘S’ de Sostenibilidad en sus cuatro Oficinas de Turismo

Oficina de Turismo de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Las cuatro Oficinas de Turismo de Marbella, estas son Faro, San Pedro Alcántara, Plaza de los Naranjos y Puerto Banús, han obtenido la 'Q' de Calidad Turística y la 'S' de Sostenibilidad Turística, otorgadas por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes).

En una nota de prensa del ayuntamiento, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha remarcado que la ciudad "ha alcanzado el récord nacional de 57 certificaciones del ICTES con estos nuevos galardones a su red de atención al visitante, que se suman a la revalidación de las certificaciones del Palacio de Congresos Adolfo Suárez y del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI)".

La regidora ha señalado que estos reconocimientos, concedidos durante el VIII Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística, "llegan tras superar con éxito las exigentes auditorías externas". "Según el informe oficial, la evaluación ha constatado el cumplimiento de los más altos estándares, destacando especialmente la profesionalización del servicio, la clara orientación al visitante, la digitalización de los procesos, la accesibilidad y las acciones en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética", ha recalcado.

Por su parte, la directora general del ramo, Laura de Arce, ha subrayado que "junto al logro de las Oficinas de Información Turística (OIT), el Ictes ha certificado oficialmente la renovación de la marca 'Q' para el Palacio de Congresos Adolfo Suárez y el mantenimiento del certificado bajo la norma UNE 178501 de su sistema de gestión como Destino Turístico Inteligente (DTI)". A este respecto, ha detallado que las auditorías "han valorado muy positivamente la coordinación entre las distintas áreas municipales y la apuesta estratégica por consolidar a Marbella como un destino líder en la Costa del Sol y en España: competitivo, innovador y responsable".

Asimismo, ha subrayado que Marbella se convierte en el "destino español con mayor número de certificaciones de calidad y sostenibilidad turística en sus recursos y servicios públicos", con un total de 57 avaladas por el Ictes en el marco de un liderazgo nacional que agrupa 4 distintivos 'Q' de Calidad Turística para las Oficinas de Turismo; 4 'S' de Sostenibilidad Turística para las mismas Oficinas de Turismo; 1 acreditación de Destino Turístico Inteligente; 38 reconocimientos de calidad y sostenibilidad en playas; 8 de Calidad Turística en la red de senderos de la cara sur de Sierra Blanca; 1 'Q' del Palacio de Congresos Adolfo Suárez y 1 'Q' del Puerto Deportivo de Marbella.

"A este palmarés hay que añadir las certificaciones bajo los estándares internacionales ISO 9001 (gestión de la calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental) de la red de senderos, el Puerto Deportivo y el Monumento Natural Dunas de Artola-Cabopino, a las que se unen más de diez acreditaciones de establecimientos privados hoteleros, de restauración y hosteleros", ha resaltado De Arce.

La directora general ha puesto en valor que "este récord histórico es el resultado de una profunda estrategia que ha requerido un notable esfuerzo de inversión en la renovación de infraestructuras y la preparación constante del personal técnico". "Un éxito que no habría sido tampoco posible sin la colaboración transversal e implicación de diferentes administraciones públicas pilotadas por el Ayuntamiento de Marbella", ha señalado.

Finalmente, ha avanzado que "esta transformación hacia la excelencia culminará próximamente con la finalización de la renovación integral de las instalaciones de la emblemática oficina de la Plaza de los Naranjos". "A ello se sumará en breve la puesta en marcha de dos nuevos módulos de información turística totalmente digitalizados, reforzando el compromiso irrenunciable del municipio con la vanguardia tecnológica y la máxima calidad en el servicio a los visitantes", ha añadido.