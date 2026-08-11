Marbella (Málaga) muestra el "absoluto y rotundo" rechazo tras crimen en San Pedro Alcántara

Un minuto de silencio en memoria de la víctima de San Pedro Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha mostrado este martes, tras guardar un minuto de silencio, el "absoluto y rotundo rechazo" de la ciudad ante el acto de violencia doméstica que tuvo lugar en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.

Los hechos han tenido lugar en una vivienda en calle Castilla, donde, presuntamente un hombre, que ha sido detenido, ha matado a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años. Las diligencias policiales se están practicando en el ámbito de la violencia doméstica.

Muñoz ha apelado a la unidad de todas las administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad para adoptar las medidas necesarias que permitan evitar que este tipo de sucesos vuelvan a producirse.

"Hoy queremos trasladar, ante todo, todo nuestro cariño, solidaridad y apoyo a la familia en unos momentos tan dolorosos", ha manifestado Muñoz, quien ha reiterado "la protesta y el rechazo más firme de Marbella ante unos acontecimientos absolutamente intolerables que no tienen cabida en nuestro municipio".

Cabe recordar que este pasado lunes un hombre ha sido detenido por, presuntamente, matar a puñaladas a su pareja. Al parecer, víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones de pareja eran habituales. Fue a través de un requerimiento ciudadano como se tuvo conocimiento del crimen.

El presunto autor de los hechos confesó la comisión del homicidio a la llegada de los agentes al domicilio donde fue localizada sin vida la víctima.

Asimismo según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el hombre arrestado por presuntamente matar a su pareja en proceso de transición y la pareja fallecida se denunciaron presuntamente por una agresión mutua el pasado día 1 de agosto.

Ambos fueron conducidos en situación de detenidos ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella aunque ninguno quiso ratificar la denuncia, por lo que las diligencias urgentes incoadas por el órgano judicial tuvieron que ser archivadas.

El detenido pasará previsiblemente este miércoles a disposición del juzgado de guardia de Marbella después de haber sido detenido por acabar presuntamente con la vida de su pareja.

Según han apuntado, aunque el crimen ocurrió el pasado domingo, no fue hasta este pasado lunes cuando el presunto homicida fue detenido tras confesar la autoría del hecho a la Policía.

Así, aunque agresor y víctima mantenían una relación sentimental el caso será investigado judicialmente por un juzgado de instrucción y no por el de violencia sobre la mujer dado que la víctima aún no había adquirido esta condición, pues no se había inscrito como tal en el Registro Civil.

Los juzgados de Marbella no ordenaron en ningún momento la exclusión de la mujer fallecida de los registros de víctimas de violencia de género (Viogen) dado que se trata de un registro policial.