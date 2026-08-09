Marbella (Málaga) promociona su oferta turística y deportiva en el 'Legends Tour' durante el torneo en Aberdeen

Circuito del 'Legends Tour' que tiene lugar en Aberdeen (Escocia). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está desarrollando estos días una nueva acción de promoción internacional del municipio coincidiendo con la celebración del 'Staysure PGA Seniors Championship', la cita más importante de todo el circuito del 'Legends Tour' que tiene lugar en Aberdeen (Escocia).

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, y la directora general de Turismo, Laura de Arce, se han desplazado hasta la localidad para reforzar la presencia de Marbella en un evento que reúne a relevantes figuras del golf internacional, profesionales del sector y numerosos aficionados y visitantes, sgeún ha informado el Consistorio en una nota.

Vieytes ha indicado que "nuestra participación en eventos de estas características nos permite mostrar de primera mano todo lo que nuestra ciudad puede ofrecer a los aficionados, y al mismo tiempo, establecer relaciones que pueden generar nuevas oportunidades".

Por su parte, De Arce ha señalado que "tenemos todos los elementos para ser un destino de referencia para el turismo de golf durante los doce meses del año, y nuestra presencia en Aberdeen responde precisamente a la necesidad de llevar la marca Marbella directamente a los mercados y públicos que tienen un mayor interés por este segmento".

Asimismo, ha añadido que "el contacto directo con profesionales y visitantes, así como las reuniones mantenidas con los organizadores, nos brindan la posibilidad de conocer mejor sus necesidades, presentarles la oferta actualizada de la localidad y seguir trabajando en nuevas vías de colaboración", al tiempo que ha resaltado que "parte de estas reuniones de trabajo van encaminadas a acoger nuevamente el torneo en nuestra ciudad en 2027".

Durante la celebración del evento, se han mantenido entrevistas con los organizadores del 'Legends Tour' para explorar nuevas oportunidades de promoción y proyección internacional de Marbella vinculadas a este sector. Además, la ciudad ha contado con un espacio promocional propio en el recinto, un punto de información a través del que se ha podido contactar directamente con numerosos profesionales y aficionados.

La acción desarrollada en Aberdeen forma parte de la estrategia para consolidar a Marbella como uno de los principales destinos europeos de turismo de golf, aprovechando la capacidad de este deporte para atraer visitantes de alto valor, especialmente fuera de los meses de mayor actividad turística.

El municipio cuenta con una amplia oferta de campos de golf, establecimientos hoteleros, restauración, ocio, bienestar y servicios complementarios que permiten convertir la práctica deportiva en una experiencia turística integral.

La participación en la localidad escocesa da continuidad a la relación con el 'Legends Tour' tras la celebración, el pasado mes de febrero, del 'Staysure Marbella Legends' en Aloha Golf Club, una competición que reunió a algunas de las grandes figuras históricas del golf internacional.

La estrategia promocional se retomará próximamente con la presencia en la siguiente cita del circuito en Inglaterra, el 'English Legends', que tendrá lugar del 28 al 30 de agosto en Chart Hills, en Kent, y ofrecerá una nueva oportunidad para mantener la visibilidad de la marca Marbella ante profesionales, aficionados y representantes de la industria turística y deportiva.