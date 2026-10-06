Marbella (Málaga) proyecta un nuevo aparcamiento subterráneo con 215 plazas y bulevar superior en San Pedro Alcántara

Javier García, teniente de alcalde Ayuntamiento de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado el proyecto de licitación para crear un aparcamiento subterráneo de 215 plazas y un nuevo bulevar en la zona superior de 12.000 metros cuadrados en San Pedro Alcántara, concretamente entre las calles Pablo Ruiz Picasso y Fuente Nueva.

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha dado cuenta este martes del proyecto que próximamente se remitirá al departamento de Contratación del Consistorio para iniciar la licitación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 30 meses y un presupuesto de 15 millones de euros.

"Se trata de una intervención muy importante para la zona", ha señalado García, quien ha especificado que el bulevar se situará en la zona superior del estacionamiento, y contará con "una gran área de juego infantil".

Asimismo, el Consistorio contempla dos viales principales de doble carril y sentido único para desarrollar al completo el sistema general viario.

El Gobierno municipal tiene previsto iniciar el proyecto "en la primera mitad del próximo ejercicio", y se completa con la prolongación de la urbanización de la calle Fuente Nueva desde la calle Castilla, "lo que permitirá además crear otras 50 plazas de aparcamiento".

Entre ambas actuaciones, la superficie intervenida se elevará hasta los 21.000 metros cuadrados. "El objetivo es doble; por un lado, la mejora de la movilidad de los ciudadanos de San Pedro y, por otro, la creación de estacionamiento", ha explicado el teniente de alcalde.

García ha detallado que el proyecto incluye también la ejecución de todas las infraestructuras de la zona, entre ellas, una nueva red de abastecimiento de agua, saneamiento, telecomunicaciones, red eléctrica, alumbrado y riego.

También se llevará a cabo el soterramiento de una línea aérea de alta tensión situada entre la avenida Fuente Nueva y la avenida Pablo Ruiz Picasso, con la eliminación de dos torretas.

Por último, García ha avanzado que en una segunda fase, "el Ayuntamiento pretende continuar la Ronda Norte de San Pedro Alcántara con la conexión con la carretera de Ronda y los accesos a Nueva Andalucía".