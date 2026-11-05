Marbella (Málaga) trabaja para prorrogar la concesión del Puerto Deportivo Virgen del Carmen durante 50 años

La alcaldesa de Marbella en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa del municipio malagueño de Marbella, Ángeles Muñoz, ha informado de que el Ayuntamiento está trabajando junto a la Junta de Andalucía para prorrogar la concesión del Puerto Deportivo Virgen del Carmen durante 50 años, en lugar de los 25 inicialmente previstos.

La regidora mantuvo este pasado miércoles una reunión con el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, y este jueves con el director del recinto portuario, Carlos Romero, y tras ambos encuentros, ha subrayado que el objetivo de esta extensión es la modernización de la infraestructura.

"Quiero agradecer a la Junta su respaldo a este proyecto por entender que Marbella quiera realizar una inversión importante en su puerto, superior a los 16 millones de euros, y que, por tanto, la concesión se prolongue durante 50 años", ha apuntado en un comunicado la alcaldesa.

Por otro lado, la regidora ha enviado además un mensaje de tranquilidad a los titulares de las concesiones, a quienes el puerto ha remitido una nota informativa. En ella se les explica que, mientras dure el proceso para alcanzar la prórroga, "todo sigue exactamente igual en cuanto a alquileres, pagos de comunidad y, en general, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del recinto".

Por último, ha indicado también que se avanza para que los negocios que tienen la concesión puedan seguir conservándola y tengan prioridad para continuar durante ese periodo temporal.