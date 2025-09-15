Marbella (Málaga) tramita la redacción del proyecto para garantizar seguridad y poner en valor el pantano Las Medranas

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la segunda fase del plan de actuación del pantano de Las Medranas, centrada en la tramitación de la redacción del proyecto para garantizar la seguridad de la infraestructura hídrica y ponerla en valor. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha iniciado la segunda fase del plan de actuación del pantano de Las Medranas, centrada en la tramitación de la redacción del proyecto para garantizar la seguridad de la infraestructura hídrica y ponerla en valor.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, quien ha señalado que "nuestro objetivo es recuperar este enclave natural para el disfrute de los ciudadanos", al tiempo que ha indicado que "esta nueva fase da comienzo una vez finaliza la ejecución de las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Andalucía" que, como ha especificado, "incluyeron el desagüe completo de la presa, la reforma provisional del aliviadero y del dique de fondo, la instalación de un vallado perimetral y la retirada de la pantaleta aguas abajo para evitar obstrucciones".

García ha indicado que la segunda fase contemplará la redacción del proyecto de ejecución por parte de la empresa de ingeniería Narval, especializada en infraestructuras hidráulicas, en coordinación con los técnicos municipales y del Gobierno autonómico, durante un plazo de seis meses dada la relevancia de la infraestructura .

"Ya hemos iniciado el expediente administrativo y se ha remitido a la unidad de contratación, porque queremos cumplir con los plazos marcados por la Junta y avanzar sin dilaciones", ha afirmado el teniente de alcalde.

Asimismo, ha explicado que "una vez aprobado el proyecto, se pondrá en marcha el inicio de la tramitación para la ejecución de las obras con una inversión superior a los tres millones de euros y, posteriormente, se acometerá la puesta en funcionamiento del pantano y su integración dentro de la red de espacios naturales y de ocio del municipio".

Ha detallado que "en esta fase se va a eliminar una tubería en alta situada sobre la coronación de la presa y se llevarán a cabo nuevas intervenciones en el cauce y su entorno", al tiempo que ha resaltado que "es un espacio que demanda una atención continua y un mantenimiento riguroso, especialmente ante fenómenos meteorológicos extremos como los vividos recientemente en otras comunidades autónomas".

Por último, ha aseverado que "nuestro propósito es garantizar la seguridad de todos y poner a punto este espacio natural, desde un punto de vista medioambiental y para que sea un lugar recreativo muy potente para la ciudad en una zona central de San Pedro".