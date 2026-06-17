Marbella (Málaga)respalda la IV Carrera Solidaria Ruta 091 que se celebra el 4 de septiembre

Presentación de la IV Carrera Solidaria Ruta 091 - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha mostrado este miércoles su respaldo a la IV Carrera Solidaria Ruta 091, una iniciativa impulsada por la Comisaría Local de la Policía Nacional que se celebrará el próximo 4 de septiembre y que destinará la recaudación obtenida a las asociaciones Principito y Debra Piel de Mariposa.

El concejal del área, Lisandro Vieytes, ha reiterado el apoyo municipal a una prueba "que se ha consolidado dentro del calendario local y que representa la unión de dos señas de identidad de Marbella como son el deporte y la solidaridad".

"Somos una ciudad comprometida con los hábitos saludables y con las causas sociales y este evento constituye un magnífico ejemplo de cómo ambas realidades pueden converger en beneficio de quienes más lo necesitan", ha señalado el edil, quien ha destacado "el orgullo que tiene la ciudad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Por su parte, la comisaria de la Policía Nacional en Marbella, Ester Martín, ha puesto de relieve que esta cuarta edición lleva impreso el sello histórico del 200 aniversario de la Policía Nacional y ha subrayado que la prueba representa "nuestra vocación de servicio público trasladada directamente al plano social y humano".

En este sentido, ha remarcado que, además de proteger las calles de Marbella y San Pedro Alcántara, la institución quiere "llenarlas de vida, de salud, de deporte y, sobre todo, de esperanza. Cada una de las zancadas que daremos juntos el próximo 4 de septiembre tendrá como único fin respaldar los proyectos locales de ambas asociaciones y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan en nuestro municipio", ha afirmado.

La carrera arrancará a las 19,00 horas con la categoría infantil, una prueba no competitiva con recorridos de 500 y 1.000 metros en función de la edad de los participantes, el coste de la inscripción es de diez euros y hay un límite de 300 plazas.

Posteriormente, a las 20,00 horas, se celebrará la carrera de adultos sobre un circuito urbano de 5.091 metros, con una cuota de 14 euros y un máximo de 1.000 corredores. Las inscripciones ya están abiertas. La salida y la meta estarán ubicadas en la avenida Duque de Ahumada, junto al Puerto Deportivo de Marbella.

La jornada contará además con una exhibición de medios policiales en las inmediaciones de la carrera, donde las familias podrán conocer de cerca vehículos, unidades especializadas y recursos de la Policía Nacional.

Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a respaldar la labor que desarrollan la 'Asociación Principito', dedicada a la atención de menores con trastorno del espectro autista y sus familias, y 'Debra Piel de Mariposa', entidad que presta asistencia sociosanitaria a personas afectadas por esta enfermedad rara.