Marbella participará en la nueva edición de la World Travel Market para reforzar el liderazgo en turismo británico

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Marbella participará en una nueva edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebrará del martes 4 al jueves 6 de noviembre, con más de 40 citas profesionales para fortalecer el liderazgo del destino en el mercado británico, que continúa siendo el principal emisor extranjero del municipio.

En este sentido, la directora general de Turismo, Laura de Arce, ha señalado en una nota de prensa que en el año 2024 la ciudad recibió 120.000 turistas de dicho país, "sólo alojados en hoteles, con un total de 500.000 pernoctaciones en nuestro municipio". "Son los primeros en el ranking internacional de viajeros, solo rebasado por el cliente nacional, que en este mismo periodo superó los 200.000 visitantes y las 565.000 pernoctaciones", ha detallado la representante municipal.

De Arce, que ha explicado que en esta edición de la WTM el objetivo principal será abrir nuevas oportunidades de negocio con los principales operadores del sector, ha destacado los encuentros que se mantendrán en el marco de esta feria con Conde Nast UK, Expedia, Hosteltur, HotelBeds, Amadeus, Travellyze, Lotus, creadores de contenido y wedding planners, entre muchos otros.

Ha especificado que la presencia de Marbella, como en ediciones anteriores, se emplazará en el 'stand' de Turismo Costa del Sol, en una zona especialmente diseñada para los municipios, donde se darán cita también alrededor de un centenar de profesionales, y ha añadido que contará con espacio en la zona de Andalucía. Además, ha avanzado que "de igual modo, se establecerán contactos con mercados en los que venimos apostando recientemente, como sudeste asiático y se reforzarán los lazos ya existentes con el mercado americano y árabe".

"El último día también celebraremos una presentación a agencias de viajes premium, de la mano de la Asociación Española del Lujo, consistente en un desayuno de trabajo, seguido de una sesión de networking e información de destino, en la que los asistentes podrán interactuar y conocer más sobre Marbella, destacando sus atractivos turísticos y las oportunidades que ofrece", ha apuntado por último.