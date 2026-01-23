Marbella recibe en FITUR el Premio 'Q 2026' por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad turística

La concejala de Comercio, María José Figueira, y la directora general del ramo, Laura de Arce, recogieron el galardón en la gala que ha tenido lugar en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid ( - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha recibido el Premio 'Q 2026' que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), en reconocimiento a su apuesta en estos ámbitos.

La concejala de Comercio, María José Figueira, y la directora general del ramo, Laura de Arce, recogieron el galardón en la gala que ha tenido lugar en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

Esta distinción consolida a Marbella como un referente nacional, al ser la localidad española con más certificaciones públicas, con un total de 19 playas con la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad Turística, además de la red de Senderos de Sierra Blanca, que también ha obtenido ambas distinciones. Asimismo, ostenta el sello de Destino Turístico Inteligente (DTI) certificado con la Q de Calidad Turística.

Figueira ha resaltado que "es un reconocimiento que nos llena de satisfacción porque confirma el éxito de una estrategia en la que tanto el sector público como el privado vamos de la mano y que apuesta firmemente por una oferta basada en la excelencia, la innovación y la sostenibilidad".

Además, ha afirmado que "vamos a seguir trabajando para que Marbella continúe siendo un destino líder en el circuito internacional, capaz de ofrecer al viajero una experiencia diferenciada y preparada para afrontar con garantías los retos futuros en este ámbito".

Además del Ayuntamiento de Marbella, han sido premiados la Red Pública de Albergues del Camino de Santiago y la sala de conciertos murciana Garaje Beat Club.