Marbella, reconocida como mejor destino deportivo de Europa 2026 por European Best Destinations

La alcaldesa de Marbella recibe el reconocimiento de la ciudad como mejor destino deportivo de Europa 2026 por European Best Destinations. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Marbella ha sido reconocida como el mejor destino deportivo de Europa 2026 por European Best Destinations, alcanzando una puntuación de 19,6 sobre 20 en una clasificación elaborada a partir de la valoración de viajeros especializados y expertos internacionales.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han precisado que este galardón sitúa a la localidad "en el primer puesto de un listado que incluye a ciudades como Mónaco, Oslo, París o Lisboa".

Además, el reconocimiento destaca "la capacidad del municipio para combinar infraestructuras de primer nivel con una oferta accesible durante todo el año, así como la celebración de grandes eventos, entre ellos el Ironman 70.3 World Championship en 2025".

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, recibió este paasado viernes el galardón de manos del CEO de European Best Destinations, Maximilien Lejeune, en el marco del torneo Reserve Cup, una cita que reúne a los mejores jugadores de pádel del mundo en la ciudad.

La regidora aseguró que Marbella es "una ciudad que apuesta y que cree en el deporte como un complemento indispensable para el turismo" y añadió que esperan "seguir sumando nuevas distinciones tan prestigiosas como esta".

"Este tipo de distinciones ponen de relieve la proyección internacional de la localidad como destino vinculado al deporte y al turismo activo, un ámbito que forma parte de su identidad y de su oferta global", valoró Muñoz.

Asimismo, subrayó que "el municipio reúne condiciones naturales, climáticas y de servicios que favorecen la práctica deportiva durante todo el año" y afirmó que "la presencia de Marbella en este tipo de clasificaciones contribuye a reforzar su posicionamiento en mercados internacionales y a seguir atrayendo visitantes interesados en un modelo vinculado a hábitos saludables y experiencias en este ámbito".

Por su parte, Lejeune destacó "la energía, la visión y el trabajo" del Ayuntamiento para conseguir "la excelencia deportiva" en la ciudad.

European Best Destinations ha elaborado esta clasificación en colaboración con periodistas deportivos y corresponsales internacionales, seleccionando inicialmente 39 ciudades europeas en base a criterios como la calidad de las infraestructuras, el impacto de los eventos, la accesibilidad, la promoción del deporte inclusivo o el impulso al deporte femenino y de base. Posteriormente, más de 17.800 viajeros especializados participaron en la votación final.

En el caso de Marbella, el reconocimiento responde a una oferta diversificada que incluye campos de golf, rutas ciclistas, instalaciones para deportes acuáticos, clubes de tenis y pádel, así como espacios al aire libre que integran la actividad física en la vida cotidiana.