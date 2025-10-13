Marbella renueva su convenio con la asociación Triple A para contribuir a su atención a animales abandonados

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada por el edil de Sanidad, Alejandro González, durante el acto de rúbrica del documento suscrito con la presidenta del colectivo, Bettina Pietsch, ha destacado la labor que desarrolla esta asociación. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha reforzado su apoyo a la Triple A con la renovación del convenio anual, dotado con una subvención de 100.000 euros, para seguir contribuyendo a la atención que presta a los animales abandonados.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada por el edil de Sanidad, Alejandro González, durante el acto de rúbrica del documento suscrito con la presidenta del colectivo, Bettina Pietsch, ha destacado la labor que desarrolla esta asociación, "que lleva muchos años ofreciendo un servicio de calidad y profesionalidad, asegurando que las mascotas reciban los mejores cuidados mientras esperan encontrar una familia de adopción".

Asimismo, ha recordado que el Consistorio "puso a disposición de este colectivo una parcela de titularidad pública de 5.000 metros cuadrados, con unas instalaciones modernas de 2.000 metros cuadrados, porque han crecido mucho".

A este respecto, la primera edil ha explicado que "actualmente la asociación cuida de aproximadamente 300 gatos y 200 perros" y ha indicado que "no hay que olvidar que requieren de una manutención y de tratamiento veterinario y, por tanto, de un esfuerzo económico".

De este modo, ha recalcado que con este acuerdo, el Ayuntamiento "consolida su apuesta por una gestión responsable del bienestar animal, cumpliendo además con los estándares de calidad y las exigencias legales en la materia".

Además de la subvención municipal, la alcaldesa ha incidido en el trabajo complementario que desarrolla la Triple A, que organiza eventos para captar fondos y colabora además con asociaciones internacionales en países como Alemania, Finlandia o Suecia para fomentar la adopción responsable.

Por su parte, la presidenta de este colectivo ha agradecido el respaldo de la administración local y de la ciudadanía marbellí. "Nuestro trabajo es constante: recibimos animales en condiciones muy difíciles, los cuidamos y los preparamos para ser adoptados, incluso fuera de España", ha señalado.