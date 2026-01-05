Marbella y San Pedro Alcántara (Málaga) retrasan sus cabalgatas de Reyes Magos a las 19 horas

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Marbella ha anunciado que las salidas de las cabalgatas de Reyes Magos que se celebrarán en la localidad y en el núcleo de San Pedro Alcántara este lunes 5 de enero retrasan su horario de salida, que será finalmente a las 19.00 horas.

En un mensaje de audio difundido por el Consistorio, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha dado cuenta de este cambio después de la celebración en la mañana de este lunes de la cabalgata de Nueva Andalucía.

Así se ha celebrado una mesa de coordinación que ha decidido que las cabalgatas de Marbella y San Pedro Alcántara retrasen su salida, prevista inicialmente a las 18 horas, de forma que la comitiva comenzará el recorrido finalmente a las 19 horas ante la previsión de lluvias.

"Tomando como referencia toda la información que tienen tanto bomberos, como Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, las delegaciones implicadas, fundamentalmente de Fiestas, la de Seguridad y la de Servicios Operativos, por todo lo que se tiene que hacer en torno a la limpieza posterior y a todos los servicios que estarán de urgencia, pues se ha decidido que --las cabalgatas-- serán a las siete de la tarde", ha explicado Muñoz.

Cabe recordar que en Marbella, la cabalgata parte de la plaza Monseñor Rodrigo Bocanegra (Pirulí), y pasa por la avenida Ricardo Soriano, avenida Ramón y Cajal y finalización en avenida Severo Ochoa (a la altura de la gasolinera).

Por su parte, en San Pedro Alcántara, la cabalgata tiene la salida desde la carpa, y pase por la calle Jorge Guillén, avenida Pablo Ruiz Picasso, calle Revilla, Avenida Oriental, calle Pepe Osorio, avenida Luis Braille 'Boulevard', calle Linda Vista, calle Doctor Esteban San Mateo y finaliza en la avenida Pablo Ruiz Picasso.