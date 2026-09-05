Marbepop de Marbella (Málaga) celebra su 40 aniversario con Malmö 040, Las Dianas y siete propuestas del talento local

Archivo - El grupo Malmö 040 en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Marbepop Festival celebrará el próximo 3 de octubre en el Parque de la Represa de Marbella (Málaga) su 40 aniversario con una edición que recupera la esencia de uno de los movimientos culturales vinculados a la juventud marbelí y que combinará la presencia de bandas nacionales como Malmö 040 y Las Dianas, con siete propuestas del talento musical local.

El evento, organizado por la delegación de Juventud, tendrá entrada gratuita y ofrecerá música en directo desde las 16,00 hasta las 00,00 horas, han informado desde el Ayuntamiento a través de una nota.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante la presentación del cartel que esta edición supone "impulsar otra vez este evento con motivo de esta importante efeméride" y ha subrayado que cuatro décadas después, aunque han cambiado "las modas, las generaciones y las formas de entender la música, mantiene intacta su capacidad de ser punto de encuentro a través de la música".

Muñoz, que ha estado acompañada por el concejal del área, Alejandro González, ha puesto en valor la evolución de esta cita y ha felicitado "a todos los que han contribuido a mantener vivo el proyecto durante todos estos años".

El cartel de este año estará encabezado por La Leshe Que Mamate, banda local legendaria vinculada a los orígenes de Marbepop, que regresará con su particular combinación de ska y buenas vibraciones. Junto a ellos actuarán Malmö 040, con su propuesta de pop fresco; Las Dianas, que llegarán desde Granada con su pop-punk desenfadado e irónico.

También estará Skabum, banda sampedreña que se ha convertido en uno de los fenómenos jóvenes del panorama local tras ser finalista del programa televisivo 'La Voz Kids'.

El festival mantendrá como una de sus principales señas de identidad servir como plataforma para los artistas jóvenes de Marbella y San Pedro Alcántara, facilitando su conexión con el público y su proyección hacia circuitos nacionales.

En esta edición, junto a La Leshe Que Mamate y Skabum, habrá otras cinco propuestas nacidas en la ciudad, como son Aigy, Klimax, Hizooz, Hako y Ñeco, con especial presencia de sonidos urbanos como el trap, el afro, el rap y otras influencias contemporáneas.

Además de la programación musical, Marbepop contará con un espacio de promoción de iniciativas artísticas y emprendedoras a través de la Factoría Joven, así como una barra a precios populares. Parte de los beneficios de esta última se destinará a una ONG local, mientras que la recaudación de los ecovasos irá destinada a Triple A, coincidiendo con el 35 aniversario de la asociación.